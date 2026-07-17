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molexandr
Выпуск видеокарт RTX 50 SUPER могли снова поставить на паузу из-за высоких цен на чипы GDDR7 по 3 ГБ
По слухам, видеокарты уже готовы.
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По крайней мере, один из партнёров NVIDIA располагает видеокартами GeForce RTX 50 SUPER, однако подготовка к выпуску новых моделей снова на паузе из-за высоких цен на чипы памяти GDDR7 по 3 ГБ, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на свои источники.

Источник изображения: Lilian Do Khac, Unsplash

Как полагают авторы ресурса, этапы разработки, проектирования и тестирования образцов обновлённых видеокарт RTX 50 SUPER пройдены, у партнёров NVIDIA есть готовые модели. Однако план выпуска не представлен NVIDIA, компания якобы взяла очередной перерыв — цены на чипы GDDR7 по 3 ГБ в три раза выше, чем на чипы по 2 ГБ. Это сделает обновлённые модели на сотни долларов дороже.

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В остальном источники подтверждают прошлую информацию, разработаны три видеокарты RTX 50 SUPER: RTX 5080 SUPER 24 ГБ, RTX 5070 Ti SUPER 24 ГБ и RTX 5070 SUPER 18 ГБ. Также на паузе RTX 5050 9 ГБ, причина та же — высокие цены на чипы по 3 ГБ.

#nvidia #видеокарты #rtx 50 super
Источник: videocardz.com
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