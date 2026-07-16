Ранее такая возможность появилась в HWMonitor и HWiNFO.

В бета-версии программы AIDA64 под номером 8.30.8337 появился мониторинг температуры горячей точки графического процессора для видеокарт NVIDIA Blackwell, включая GeForce RTX 50, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на ряд источников. Ранее эта возможность была реализована разработчиками приложений HWMonitor и HWiNFO. Обновление AIDA64 выпустили вчера, 15 июля.

Источник изображения: Lilian Do Khac, Unsplash

По информации на момент написания, NVIDIA не предоставляет доступ к данным о температуре в самой горячей точке и температуре видеопамяти через общедоступный интерфейс NVAPI, поэтому существующие реализации полагаются на закрытые интерфейсы или прямой доступ к регистрам графического процессора.

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Иными словами, официального доступа нет, поэтому разработчики приложений, напрямую или косвенно связанные с NVIDIA какими-либо партнёрскими отношениями, не могут использовать подобные реализации. В список таких приложений попадает MSI Afterburner. Однако программа поддерживает плагины, что при наличии определённых навыков позволяет самостоятельно реализовать новые возможности или воспользоваться разработками сообщества.

Например, пользователь форума Overclock.net под псевдонимом Talon2016 разработал плагин BlackwellHotspot.dll, который добавляет в MSI Afterburner мониторинг горячих точек графического процессора. Сообщается, что плагин считывает значения с шести датчиков и определяет разницу между самым низким и самым высоким значением. Плагин является экспериментальным, разработчик снимает с себя ответственность за любые последствия его использования — все риски пользователь берёт на себя. В свою очередь, специалисты напоминают, скачивание и запуск непроверенных файлов, программного обеспечения от неизвестных разработчиков — всё это серьёзные риски.

Автор ресурса igor'sLAB Игорь Валлоссек представил собственный инструмент IBHE (igor’sLAB Blackwell Hotspot Estimation). Утилита может считывать телеметрию графического процессора Blackwell, но для этого ей требуются права администратора. Валлоссек объяснил, что правильность интерпретации показаний датчиков всё ещё требует проверки, что объясняет, почему HWMonitor, HWiNFO и IBHE могут сообщать о разных температурах на одной и той же видеокарте в один момент времени.

Некоторые другие разработчики, включая команду GPU-Z, ожидают официального комментария NVIDIA относительно новых путей для мониторинга температуры горячих точек GPU на видеокартах Blackwell. Официальных комментариев на момент написания нет.