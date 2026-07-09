Новая конфигурация появилась на сайте.

На сайте компании Lenovo обнаружили новый 16-дюймовый игровой ноутбук Legion Pro 5 16AFR10 с процессором AMD Ryzen 9 9955HX и видеокартами из серии NVIDIA GeForce RTX 50 Laptop, сообщает VideoCardz.com. На выбор доступны RTX 5060 8 ГБ или новая версия RTX 5070 12 ГБ, обе со 115-ваттным лимитом.

Источник изображения: Lenovo

Компания NVIDIA объявила о выпуске 12-гиговой версии RTX 5070 Laptop в апреле, видеокарта оснащается чипами памяти GDDR7 по 3 ГБ и дополняет существующую конфигурацию с объёмом памяти 8 ГБ четырьмя чипами по 2 ГБ. Это позволяет производителям ноутбуков более гибко подстраиваться под рыночные условия в зависимости от доступности тех или иных чипов видеопамяти.

реклама

Процессор AMD Ryzen 9 9955HX оснащается конфигурацией из 16 ядер Zen 5 с тактовой частотой до 5,4 ГГц в режиме ускорения. Ноутбуки поддерживают память DDR5-5600 формата SO-DIMM. Подтверждены конфигурации с 32 ГБ оперативной памяти и парой разъёмов M.2 PCIe 4.0 x4 для SSD-накопителей.

OLED-дисплей ноутбука обладает разрешением 2560 на 1600 пикселей, доступны варианты с частотой обновления до 165 или 240 Гц. Заявлена яркость 500 нит в SDR-режиме и пиковая яркость 1100 нит в HDR-режиме с сертификацией VESA DisplayHDR True Black 1000, 100-процентное покрытие DCI-P3, поддержка Dolby Vision и NVIDIA G-SYNC.

Ноутбук оснащается аккумулятором ёмкостью 80 Вт·ч, адаптером питания мощностью 245 Вт и весит примерно 2,3 кг. Цены и сроки появления в продаже не уточняются.