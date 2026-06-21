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molexandr
AMD вернёт поддержку шифрования памяти TSME некоторым потребительским процессорам Ryzen 9000
Обновление UEFI BIOS выпустят в июле.
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Компания AMD вернёт поддержку технологии шифрования памяти Transparent Secure Memory Encryption (TSME) некоторым потребительским процессорам серии AMD Ryzen 9000 в обновлении UEFI BIOS, выпуск которого запланирован на июль, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на ряд источников.

Источник изображения: Tomáš Malík, Unsplash

Ранее AMD подверглась критике со стороны пользователей и специалистов, которые обнаружили, что поддержка TSME постепенно отключалась в обновлениях UEFI BIOS и в конечном итоге стала недоступна на потребительских процессорах. На процессорах Ryzen PRO технология продолжает работать и продвигается под названием Memory Guard.

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Технология TSME позволяет повысить защиту от атак при непосредственном доступе к оборудованию. В качестве примера приводится атака через холодную перезагрузку (cold boot attack), когда злоумышленники могут попытаться извлечь данные, такие как ключи шифрования, кратковременно сохраняющиеся в памяти после выключения компьютера.

В AMD подтвердили, что технология Memory Guard действительно была доступна на некоторых процессорах Ryzen 9000 и была отключена в недавнем обновлении UEFI BIOS. Компания учтёт отзывы сообщества и вернёт поддержку.

#amd #процессоры
Источник: videocardz.com
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