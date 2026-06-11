Видеокарты Ampere возвращаются в строй.

На официальном сайте компании Manli обнаружили появление двух новых видеокарт серии NVIDIA GeForce RTX 30, сообщает VideoCardz.com. Это RTX 3060 12 ГБ с обозначением M2521+N630 и RTX 3050 6 ГБ в исполнении Nebula Twin. Обе видеокарты оснащаются графическими процессорами с архитектурой Ampere.

Источник изображения: Manli (и далее)

Рассматриваемая модель RTX 3060 12 ГБ работает на тактовых частотах 1320 и 1777 МГц в базовом режиме и режиме ускорения соответственно. Количество ядер CUDA — 3584. Используется видеопамять GDDR6 со скоростью 15 гигабит в секунду, шина памяти 192-битная, общая пропускная способность 360 гигабайт в секунду. Это действительно ранняя версия видеокарты на 12 ГБ, а не урезанная 8-гиговая версия, выпущенная позже. Модель оснащается двухслотовой системой охлаждения с двумя вентиляторами, размеры видеокарты составляют 250 × 115 × 42 мм, мощность — 170 Вт. Для подключения к дисплею предусмотрен один порт HDMI и три порта DisplayPort.

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Для варианта RTX 3050 6 ГБ Nebula Twin заявлены тактовые частоты 1042 и 1470 МГц в базовом режиме и режиме ускорения. Видеокарта используется 2394 CUDA-ядра, чипы памяти GDDR6 со скоростью 14 гигабит в секунду, 96-битную шину памяти. Общая пропускная способность памяти составляет 168 гигабайт в секунду. Видеокарте не требуется дополнительное питание, её мощность ограничена лимитом 70 Вт. Предусмотрены видеовыходы HDMI, DisplayPort и DVI-D. Размеры 215 × 113 × 39 мм. Подчёркивается, что это не первоначальная версия RTX 3050, изначально видеокарта получила 8 ГБ видеопамяти, но потом данный вариант уступил место урезанной модели на 6 ГБ.

Находка подтверждает предыдущие слухи о возобновлении производства видеокарт GeForce RTX 3060 12 ГБ. В компании NVIDIA это официально не комментировали.