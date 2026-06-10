Монитор с операционной системой webOS.

Компания LG представила «умный» UltraWide-монитор UltraGear 34GX90SB-W с операционной системой webOS, сообщает Guru3D. Монитор оснащается 34-дюймовым дисплеем WOLED MLA+ с разрешением 3440 на 1440 пикселей и агрессивным изгибом 800R для большего погружения во время игр. Поддерживается максимальная частота обновления 240 Гц, время отклика между оттенками серого (Gray-to-Gray, GtG) составляет 0,03 мс.

Источник изображения: LG (и далее)

По данным LG, пиковая яркость монитора в режиме HDR достигает 1300 нит, поддерживается 10-битная глубина цвета, покрытие цветового пространства DCI-P3 составляет 98,5%. Встроенный чип LG Alpha 8 AI обеспечивает работу технологий для улучшения изображения и операционной системы webOS. Монитор может работать без подключения к ПК, игровой консоли или другим устройствам вывода.

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Для подключения монитор оснащается двумя портами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 1.4, портом USB-C мощностью до 65 Вт, двумя портами USB-A с поддержкой KVM-переключения для возможности использовать один набор периферии с несколькими подключёнными компьютерами. Встроенные динамики тоже предусмотрены.

За рубежом рекомендованная цена LG UltraGear 34GX90SB-W составляет 999 $. Монитор позиционируется как решение для игр, стриминговых сервисов и прочих развлечений.