Для процессоров Intel Nova Lake-S.

Необозначенная материнская плата следующего поколения от GIGABYTE, показанная на выставке Computex 2026, действительно предназначена для процессоров Intel Nova Lake-S с сокетом LGA 1954, сообщает VideoCardz.com. Журналисты издания PCWorld подробно изучили плату и обнаружили на тыльной стороне наименование модели AORUS Z990 PRO — это и дало ответ на все вопросы.

Источник изображения: PCWorld, YouTube

По всей видимости, это прототип одной из флагманских материнских плат GIGABYTE с чипсетом Intel Z990. Плата оснащается внушительной составной системой охлаждения, которая отводит тепло от чипсета и всех M.2 SSD-накопителей, которых, к слову, можно установить до шести штук. Как ожидается, флагманские чипсеты Intel 900-серии будут поддерживать PCIe 5.0. Для всех радиаторов M.2 реализованы быстросъёмные механизмы EZ-Flex.

Источник изображения: PCWorld, YouTube

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На задней панели располагаются два порта Ethernet и набор портов USB, включая Type-C, некоторые из которых или все могут поддерживать Thunderbolt 5 — официальной информации пока нет.

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Похоже, подготовка к презентации новой платформы и новых процессоров Intel идёт по плану. Первые новинки могут представить в 2026 году. Точная дата презентации на момент написания неизвестна.