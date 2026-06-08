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molexandr
Xbox представляет юбилейную консоль и контроллер в корпусе из полупрозрачного пластика
В честь 25-летия игрового бренда Xbox.
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В честь своего 25-летия бренд Xbox представил юбилейные версии флагманской игровой консоли текущего поколения и контроллера на мероприятии Xbox Games Showcase 2026, сообщает Windows Central. Игровая консоль Xbox Series X25 Limited Edition выполнена в полупрозрачном корпусе зелёного цвета, дизайн вдохновлён эстетикой оригинальной Xbox. Беспроводной контроллер Xbox X25 Special Edition получил корпус из такого же полупрозрачного зелёного пластика.

Источник изображения: Microsoft Xbox

На передней панели консоли расположен логотип 25-летия, а буква X подсвечивается зелёным светом, как новый логотип Xbox. В дизайне контроллера присутствуют несколько тонких отсылок к истории Xbox, например, бамперы, выполнены в стиле классических чёрно-белых кнопок оригинального контроллера Duke, а через прозрачную крышку батарейного отсека виден классический логотип Xbox. Полупрозрачный пластик позволяет увидеть внутренности консоли и контроллера.

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Цены, как ожидается, будут объявлены в ближайшие недели. Примечательно, что на прошедшем Xbox Games Showcase 2026 юбилейные консоли подарили всем посетителям из группы «фанатов» Fan. Такой статус можно получить, выиграв билет на мероприятие в рамках программы Xbox FanFest.

#microsoft #xbox #игровые консоли
Источник: windowscentral.com
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