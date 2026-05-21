molexandr
ASUS готовит материнскую плату TUF GAMING Z890-BTF WIFI7 с разъёмами на обратной стороне
Новая модель появилась на сайте компании.

На сайте компании ASUS появилась материнская плата TUF GAMING Z890-BTF WIFI7 формата ATX c разъёмами питания на тыльной стороне, сообщает VideoCardz.com. Плата основана на чипсете Intel Z890 и предназначена для процессоров Intel Core Ultra 200S (Arrow Lake). На момент написания полные характеристики платы не опубликованы.

Источник изображения: ASUS (и далее)

Судя по изображениям, плата поддерживает видеокарты со скрытым бескабельным питанием в рамках спецификации ASUS BTF 2.0, которая предусматривает наличие коннектора питания GC-HPWR на видеокарте и материнской плате вблизи подключения PCI-E. При этом GC-HPWR связан с разъёмом 12V-2x6, который располагается на тыльной стороне материнской платы.

Плата оснащается подсистемой питания со схемой 16+1+2+1, в которой применяются 80-ампреные силовые сборки DrMOS; четырьмя разъёмами M.2, один из которых поддерживает режим работы PCIe 5.0 x4; разъёмом PCI-E с поддержкой режима работы PCIe 5.0 x16 и кнопкой для разблокировки PCIe Q-Release. На задней панели присутствует два порта Thunderbolt 4.

Это вторая материнская плата ASUS BTF 2.0 с чипсетом Intel Z890. Первой была ROG Maximus Z890 Hero BTF, которая относится к более высокому классу, в частности, оснащается подсистемой питания 22+1+2+2.

На момент написания цена и дата начала продаж TUF GAMING Z890-BTF WIFI7 неизвестны.

#asus #материнские платы #asus btf 2.0
Источник: videocardz.com
