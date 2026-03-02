В первую очередь смартфон ориентирован на создателей контента.

Флагманский камерофон Vivo X300 Ultra был продемонстрирован на выставке Mobile World Congress 2026, сообщает Gizmochina. Смартфон сочетает передовую оптику с богатым набором аксессуаров и в первую очередь ориентирован на создателей контента.

Источник изображения: генеральный менеджер по продуктам серии X в Vivo, Хань Босяо;

vivo韩伯啸 в Weibo

В центре внимания журналистов телеконвертер Zeiss с эквивалентным фокусным расстоянием 400 мм и рекордным для смартфонов уровнем оптического приближения. Как утверждается, телеконвертер может обеспечить 17-кратное приближение, а при кадрировании изображения в пределах матрицы диапазон может быть расширен до 800 мм и 30-кратного увеличения с сохранением высокой детализации.

Журналисты сообщают о значительном улучшении стабилизации изображения, даже при экстремальных фокусных расстояниях, пишет Gizmochina со ссылкой на обзор YouTube-канала ben's gadget reviews. Автор канала также продемонстрировал фирменный кронштейн Vivo для видеосъёмки, отметив систему креплений с надёжной фиксацией и встроенный вентилятор для охлаждения смартфона во время длительных съёмок.

Основные камеры расположены в круглом модуле на тыльной стороне устройства. По слухам, это система с двумя камерами разрешением 200 Мп. В основной камере может быть установлен сенсор Sony LYT-901, перископической камере приписывают сенсор Samsung HPB, а сверхширокоугольной — сенсор Sony LYT-828. В числе прочих предполагаемых характеристик дисплей диагональю 6,82 дюйма, чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятор ёмкостью 7000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной мощностью 40 Вт.

Ожидается, что Vivo X300 Ultra поступит в продажу в ближайшие недели. Планируется глобальный релиз.