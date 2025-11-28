Сайт Конференция
Moleculo
Игровой КПК AYANEO NEXT 2 получит 9-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 165 Гц
Новые подробности об AYANEO NEXT II появятся завтра в рамках очередной трансляции

Представители бренда AYANEO подтвердили, что новый флагманский портативный игровой компьютер NEXT II будет оснащён OLED-дисплеем диагональю 9 дюймов с разрешением 2400×1504 пикселей. Максимальная частота обновления составляет 165 Гц. У дисплея редкое сочетание характеристик для устройств этого класса.

OLED=дисплей такого размера встречается нечасто. У RedMagic Astra Gaming Tablet такой экран, но, как следует из названия, это планшет, а не игровой портативный компьютер. Диагональ экрана составляет 9,06 дюйма, а яркость — до 1600 нит. Технически соотношение сторон экрана не 16:10, а 75:47, но в спецификациях RedMagic указан формат экрана 16:10.

Источник изображения: AYANEO

По всей видимости, система будет довольно большой (официальных размеров пока нет). Главный вопрос — сколько она будет весить и сколько будет стоить. Устройство явно не будет дешёвым, это нишевый продукт, но из-за дефицита DRAM и NAND памяти цены могут дополнительно вырасти.

Новые подробности об AYANEO NEXT II появятся завтра в рамках очередной трансляции. В игровом КПК используется флагманский гибридный процессор AMD Ryzen AI MAX+ 395.

GPD и Onexplayer уже представили свои игровые КПК, оснащённые процессорами AMD Strix Halo. У обеих моделей есть одна общая особенность: съёмный аккумулятор, что снижает вес игровой консоли, но при этом привносит ряд эксплуатационных нюансов. AYANEO идёт другим путём, интегрируя аккумулятор в устройство. Другой вопрос, хорошая ли это идея для такой мощной платформы.

#amd #ayaneo #игровые кпк #strix halo
Источник: videocardz.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter