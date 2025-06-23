При этом стало меньше статтеров, а качество изображения выросло.

Сцена «Париж» (Paris) для демонстрации возможностей движка Epic Games Unreal Engine, созданная компанией Scans Factory, стала работать быстрее после обновления движка от версии 5.4 до версии 5.6, сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников.

Источник изображения: MxBenchmarkPC, YouTube

Сравнение производительности выполнил YouTube-блогер MxBenchmarkPC на системе с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080: частота кадров выросла на 25% при настройках с упором в производительность видеокарты, 35% при настройках с упором в производительность процессора. Что не менее важно, в новой версии движка меньше резких всплесков времени кадра, а также повысилось качество изображения. В частности, благодаря обновлению глобальной системы освещения Lumen повысилась точность, чёткость и реалистичность освещения, отражений и теней.

Источник изображения: MxBenchmarkPC, YouTube

Unreal Engine 5.6 выпустили в прошлом месяце. Не стоит ожидать моментального появления игр на базе новейшей версии движка, пройдёт какое-то время, прежде чем появятся первые подобные проекты. Например, для недавней технической демонстрации The Witcher IV использовался Unreal Engine 5.6 — у игры ещё нет точной даты выхода.