Новинка упоминалась на сайте компании.

AMD выпустит преемника Ryzen 5 7600X3D: более современная альтернатива с ядрами Zen 5 и 3D V-Cache нового поколения была перечислена вместе с другими моделями Ryzen 9000X3D в списке совместимых процессоров нового графического драйвера для профессиональных видеокарт RDNA 4, сообщает VideoCardz.

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Будущая новинка, Ryzen 5 9600X3D, предложит шесть процессорных ядер и в общей совокупности 96 МБ кэш-памяти 3-го уровня. Конструкция процессора должна быть идентична таковой в Ryzen 7 9800X3D — один чиплет CCD (Core Complex Die), в котором из восьми ядер два отключены, и кристалл ввода-вывода IOD (Input-Output Die) с маломощной интегрированной графикой. Суммарный объём кэш-памяти 2- и 3-го уровня будет отличаться на 2 МБ из-за двух отключённых ядер.

Источник изображения: AMD

По предположениям специалистов, несмотря на меньшее количество ядер, игровая производительность Ryzen 5 9600X3D может быть близка к производительности Ryzen 7 9800X3D. В таком случае 6-ядерная модель станет отличной альтернативой для более дешёвых игровых систем.

Сроки выпуска Ryzen 5 9600X3D неизвестны.