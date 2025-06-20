Аналогичное обновление было выпущено NVIDIA месяцем ранее.

Компания Zotac выпустила новые прошивки для фирменных моделей видеокарт GeForce RTX 5060 Ti, которые призваны решить проблемы с отсутствием изображения после перезагрузки на системах с устаревшими материнскими платами, сообщает VideoCardz. Обновление предназначено как для версий видеокарт с 8 ГБ видеопамяти, так и для версий с 16 ГБ.

Источник изображения: Zotac

Обновлять программное обеспечение видеокарт не требуется, если в системе используется современная материнская плата с прошивкой UEFI. Проблемы в данном случае могут возникнуть только, если плата принудительно настроена на работу в режиме совместимости. В настройках UEFI этот режим обычно называется Legacy или CSM (Compatibility Support Module). Достаточно отключить этот режим, не обновляя прошивку видеокарты. В иных случаях потребуется обновление.

Около месяца назад подобное обновление было выпущено компанией NVIDIA, однако помимо RTX 5060 Ti оно предназначалось и для RTX 5060. Обновление NVIDIA должно быть совместимо с видеокартами различных брендов, но теперь владельцы RTX 5060 Ti от компании Zotac могут использовать фирменное обновление производителя вместо обновления NVIDIA, в зависимости от своих предпочтений. Инструкция по обновлению приводится на сайте Zotac, все манипуляции выполняются на свой страх и риск.