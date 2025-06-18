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Moleculo
Появился ранний прототип Steam Deck с процессором AMD Ryzen 7 3700U
Устройство изучили и протестировали.

Слухи о Steam Deck начали циркулировать за несколько лет до того, как Valve стала публиковать какую-либо информацию о планах выпустить портативный игровой компьютер под собственным брендом. Игровой КПК выпустили в 2022 году, он обрёл успех, что в дальнейшем побудило компанию разработать новую версию устройства с OLED экраном и некоторыми аппаратными улучшениями. Однако «сердце» системы, кастомный APU от компании AMD под кодовым названием Aerith, по большей части не изменился, он по-прежнему сочетает ядра на базе архитектуры Zen 2 и графику на базе архитектуры RDNA 2.

Источник изображения: Bringus Studios, YouTube

Интересно, что прототипы Steam Deck не использовали даже эти архитектуры. Один из ранних прототипов недавно был продан на eBay, а затем протестирован YouTube блогером Bringus Studios. Судя по маркировке печатной платы, рассматриваемый прототип был изготовлен в 2019 году, за три года до запуска системы. Удивительно, но система все ещё работоспособна и пригодна к использованию, потребовалось обновить твердотельный накопитель и установить актуальную сборку операционной системы. Есть некоторые проблемы с совместимостью, часть из них удалось побороть.

Источник изображения: Bringus Studios, YouTube

Что касается аппаратного обеспечения, прототип основан на процессоре AMD Ryzen 7 3700U семейства Picasso. Этот процессор объединяет 4 ядра Zen+ с частотой до 4,0 ГГц и интегрированную графику Vega 10, настроен на работу при мощности до 15 Вт. Уже становится понятно, что данный APU заметно хуже чипа Aerith, и тесты это подтверждают. Даже в нетребовательных играх, например, Counter-Strike, частота кадров иногда опускалась до неиграбельного уровня.

Тем не менее, прототип является интересной находкой. Возможно, в Steam Deck изначально планировали использовать APU Picasso до того, как стали доступны более производительные APU. Что касается дизайна, он тоже отличается, в прототипе используются круглые трекпады, как в геймпаде Steam Controller, а стики гораздо меньше, чем в финальной версии устройства.

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#steam deck #игровые кпк
Источник: videocardz.com
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