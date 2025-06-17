Доступность AMD Radeon RX 9070 GRE расширяется, видеокарту начнут продавать на Тайване, сообщает VideoCardz со ссылкой на местный ресурс CoolPC. Пока сообщается только о моделях компании Sapphire. Это может намекать на то, что спустя какое-то время RX 9070 GRE появится и на международном рынке, RX 7900 GRE для этого потребовалось более полугода.
AMD Radeon RX 9070 GRE заполняет большой разрыв между RX 9070 и недавно выпущенной RX 9060 XT 16 ГБ, поэтомe непонятно, почему компания решила изначально выпустить подобную модель только в Китае. По результатам первых тестов, RX 9070 GRE была названа конкурентом GeForce RTX 5070 от NVIDIA, видеокарта значительно опередила RTX 5060 Ti 16 ГБ более низкого класса.
В основе RX 9070 GRE старший графический процессор Navi 48 с урезанной конфигурацией, включая 48 вычислительных блоков (Compute Units, CU), которые объединяют 3072 потоковых процессора (Streaming Processors, SP), 192-битную шину для подключения 12 ГБ видеопамяти GDDR6. Хотя в некоторых тестах RX 9070 GRE может идти вровень с RX 7900 GRE, новинка является гораздо более предпочтительным выбором за счёт более современной архитектуры, более производительной в сценариях с трассировкой лучей, большей производительности в задачах, связанных с искусственным интеллектом, а также поддержки технологии FSR 4, которая получит большое обновление во второй половине года.