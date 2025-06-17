Региональная доступность AMD Radeon RX 9070 GRE понемногу расширяется

Доступность AMD Radeon RX 9070 GRE расширяется, видеокарту начнут продавать на Тайване, сообщает VideoCardz со ссылкой на местный ресурс CoolPC. Пока сообщается только о моделях компании Sapphire. Это может намекать на то, что спустя какое-то время RX 9070 GRE появится и на международном рынке, RX 7900 GRE для этого потребовалось более полугода.

Sapphire Pulse RX 9070 GRE 12G D6. Источник изображения: Sapphire

AMD Radeon RX 9070 GRE заполняет большой разрыв между RX 9070 и недавно выпущенной RX 9060 XT 16 ГБ, поэтомe непонятно, почему компания решила изначально выпустить подобную модель только в Китае. По результатам первых тестов, RX 9070 GRE была названа конкурентом GeForce RTX 5070 от NVIDIA, видеокарта значительно опередила RTX 5060 Ti 16 ГБ более низкого класса.

В основе RX 9070 GRE старший графический процессор Navi 48 с урезанной конфигурацией, включая 48 вычислительных блоков (Compute Units, CU), которые объединяют 3072 потоковых процессора (Streaming Processors, SP), 192-битную шину для подключения 12 ГБ видеопамяти GDDR6. Хотя в некоторых тестах RX 9070 GRE может идти вровень с RX 7900 GRE, новинка является гораздо более предпочтительным выбором за счёт более современной архитектуры, более производительной в сценариях с трассировкой лучей, большей производительности в задачах, связанных с искусственным интеллектом, а также поддержки технологии FSR 4, которая получит большое обновление во второй половине года.