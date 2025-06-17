Накануне появилась информация о наличии в серии моделей с количеством ядер от 12 до 52.

Процессоры Intel Nova Lake-S «из коробки» будут поддерживать режим работы оперативной памяти DDR5-8000 в случае использования одноранговых модулей по одному на канал, сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдера @jaykihn0 в социальной сети X (заблокирована в РФ). Также инсайдер заявил о поддержке процессором 36 линий PCIe 5.0, из которых четыре будут зарезервированы для интерфейса DMI.

Источник изображения: Daniel Pantu, Unsplash

Текущие настольные процессоры Arrow Lake-S официально поддерживают режим работы оперативной памяти DDR5-6400, но за счёт разгона скорости могут достигать более высоких значений, так, для некоторых продвинутых материнских плат заявлены значения при разгоне до 9200 МТ/с.

За последние дни участились слухи о процессорах Intel Nova Lake-S. Как полагают журналисты, это может быть связано с проведением компанией ряда новых мероприятий для партнёров. Накануне перечислялись потенциальные конфигурации процессоров, якобы в серии планируются модели класса от Core Ultra 3 до Core Ultra 9 с количеством ядер от 12 до 52, из которых четыре являются маломощными эффективными ядрами (LPE).

Источник изображения: VideoCardz

Процессоры Intel Nova Lake-S ожидаются не ранее 2026 года. В этом году Intel планирует выпустить процессоры Panther Lake для ноутбуков и прочих устройств. Что касается полноценных настольных процессоров — официально планы неизвестны, а по слухам компания может выпустить обновления для платформ LGA 1851 и LGA 1700.