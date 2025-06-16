Младшими моделями станут Core Ultra 3.

Очередные слухи приписывают процессорам Intel Nova Lake-S до 52 ядер, флагманская конфигурация якобы предложит сочетание 16 производительных P-ядер, 32 эффективных E-ядер и 4 маломощных LPE-ядер, сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдера @g01d3nm4ng0 в социальной сети X (заблокирована в РФ). Базовая мощность флагмана Core Ultra 9 составит 150 Вт, утверждает инсайдер, также публикуя информацию по всем остальным потенциальным конфигурациям — во все включены 4 LPE ядра, предположительно, располагающиеся в отдельном кристалле.

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Процессоры Intel Core Ultra 7 семейства Nova Lake-S могут сочетать 14 производительных ядер, 24 эффективных и 4 маломощных при настройке базовой мощности 150 Вт. Для процессоров Core Ultra 5 называется четыре конфигурации: 8+16+4, 8+12+4, 6+8+4 и 4+8+4, — кроме последней конфигурации мощностью 65 Вт, все остальные настроены на работу при базовой мощности 125 Вт. Наконец, говорят о появлении процессоров Core Ultra 3 с конфигурацией 4+4+4 с базовой мощностью 65 Вт. Технология Hyper-Threading не поддерживается, количество ядер равно количеству потоков.

Источник изображения: VideoCardz

Слухи о значительном увеличении количества ядер в следующей линейке настольных процессоров Intel появляются уже не впервые, но до их выхода остаётся ещё много времени, так что всё может измениться. Процессоры Intel Nova Lake-S ожидаются в 2026 году. В этом году Intel планирует выпустить Panther Lake, что подтверждено официально; на настольной платформе могут выпустить обновлённую линейку Arrow Lake-S Refresh — это официально не подтверждено.