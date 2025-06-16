Похоже, настольная и мобильная версии получат 2560 CUDA ядер.

Результаты тестирования ноутбуков с GeForce RTX 5050, появляющиеся в Geekbench, намекают на скорую презентацию новой, вероятно, самой слабой видеокарты в игровом семействе Blackwell, сообщает VideoCardz. По слухам, NVIDIA готовит и настольный вариант, и вариант для ноутбуков, графический процессор в обоих случаях должен предлагать одинаковое количество исполнительных блоков — 20 потоковых мультипроцессоров (Streaming Multiprocessors, SM) или 2560 CUDA ядер. Информация о видеопамяти пока не подтверждается, есть предположения, что настольный вариант получит GDDR6, а мобильный GDDR7, и в том и в другом случае 8 ГБ со 128-битной шиной.

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В рассматриваемом тесте GeForce RTX 5050 набирает 88727 баллов в тесте Geekbench OpenCL. Мощность протестированной видеокарты остаётся неизвестной. Результат на 19% лучше, чем у предшественника, лишь немного меньше средних 89206 баллов RTX 4060 для ноутбуков и примерно на 14% меньше результата RTX 5060 для ноутбуков. Это предварительная оценка, кроме того, тесты Geekbench не отражают игровую производительность, так что с выводами пока лучше не спешить.

Источник изображения: Geekbench

Официально GeForce RTX 5050 ещё не представили, её могут выпустить в июле. Видеокарта должна стать самым доступным вариантом в серии, предлагая поддержку всех современных технологий, включая многокадровую генерацию DLSS 4 и генерацию кадров на уровне драйвера.