Видеокарты появятся на международном рынке.

Galax собирается выпустить видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5080 и 5070 Ti в исполнении Hall of Fame (HOF) на международном рынке, сообщает VideoCardz. Новинки в классическом белом и новом чёрном исполнении появились на глобальном сайте Galax с новыми интересными подробностями.

Источник изображения: Galax

Стало известно о наличии в перечисленных видеокартах системы индикации проблем с питанием, которая интегрирована с основной подсветкой. Так, при проблемах с дополнительным питанием через 16-контактный разъём 12v-2x6 подсветка видеокарты при включении компьютера становится жёлтой, а при проблемах с питанием через слот PCI Express — красной.

Источник изображения: Galax

Обе видеокарты используют графический процессор GB203 и имеют практически идентичную конструкцию, оснащаясь трёхслотовой и трёхвентиляторной системой охлаждения: два вентилятора диаметром 102 мм дополняет третий диаметром 92 мм в центре.

Источник изображения: Galax

Линейка Hall of Fame ориентирована на энтузиастов и уже разогнана производителем. В режиме ускорения (Boost) RTX 5080 HOF поддерживает повышение частоты до 2760 МГц и до 2775 МГц с программным обеспечением Xtreme Tuner Plus, модель RTX 5070 Ti HOF настроена на 2610 и 2625 МГц соответственно. На видеокартах есть двойной BIOS, переключаемый с помощью кнопки на кронштейне с видеовыходами.