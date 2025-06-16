По слухам, следующее поколение игровых консолей компании Sony будет включать полноценное портативное игровое устройство, сообщает OC3D со ссылкой на ряд источников. Графическому процессору портативной PlayStation 6 приписывают 36 вычислительных блоков на модифицированной версии графической архитектуры AMD следующего поколения, которая может называться RNDA 5 или UDNA. Столько же вычислительных блоков в графическом процессоре стандартной версии PlayStation 5, но производительность на один блок в новой архитектуре значительно выше, утверждает инсайдер.
Общий объём памяти в портативной PlayStation 6 тоже может быть таким же, как в PlayStation 5, 16 ГБ, однако использоваться будет не GDDR6, а более медленная LPDDR5X. Снижение пропускной способности подсистемы памяти будут компенсировать увеличенным объёмом кэш-памяти и новыми технологиями: говорится о 16 МБ кэша последнего уровня (Memory Attached Last Level Cache, MALL) и более эффективной технологии сжатия данных.
В Sony официально не подтвердили работу над PlayStation 6, однако в беседе с инвесторами президент и генеральный директор Sony Interactive Entertainment (SIE) Хидеаки Нишино (Hideaki Nishino) отметил, что облачные сервисы пока не заменят локального оборудования, интерес к стратегии развития консолей следующего поколения огромен, будущее платформы находится в центре внимания, — всё это косвенно намекает на то, что следующее поколение консолей Sony разрабатывается. Авторы OC3D считают, что выпуск портативной игровой консоли соответствует тенденции в отрасли — популярность портативных игровых устройств растёт. В частности, продажи Nintendo Switch 2 бьют рекорды, Microsoft Xbox объединилась с Asus для выпуска портативных игровых компьютеров ROG Xbox Ally.