В GPU портативной PlayStation следующего поколения может быть столько же вычислительных блоков, сколько в PlayStation 5, при этом они станут производительнее.

По слухам, следующее поколение игровых консолей компании Sony будет включать полноценное портативное игровое устройство, сообщает OC3D со ссылкой на ряд источников. Графическому процессору портативной PlayStation 6 приписывают 36 вычислительных блоков на модифицированной версии графической архитектуры AMD следующего поколения, которая может называться RNDA 5 или UDNA. Столько же вычислительных блоков в графическом процессоре стандартной версии PlayStation 5, но производительность на один блок в новой архитектуре значительно выше, утверждает инсайдер.

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Общий объём памяти в портативной PlayStation 6 тоже может быть таким же, как в PlayStation 5, 16 ГБ, однако использоваться будет не GDDR6, а более медленная LPDDR5X. Снижение пропускной способности подсистемы памяти будут компенсировать увеличенным объёмом кэш-памяти и новыми технологиями: говорится о 16 МБ кэша последнего уровня (Memory Attached Last Level Cache, MALL) и более эффективной технологии сжатия данных.

В Sony официально не подтвердили работу над PlayStation 6, однако в беседе с инвесторами президент и генеральный директор Sony Interactive Entertainment (SIE) Хидеаки Нишино (Hideaki Nishino) отметил, что облачные сервисы пока не заменят локального оборудования, интерес к стратегии развития консолей следующего поколения огромен, будущее платформы находится в центре внимания, — всё это косвенно намекает на то, что следующее поколение консолей Sony разрабатывается. Авторы OC3D считают, что выпуск портативной игровой консоли соответствует тенденции в отрасли — популярность портативных игровых устройств растёт. В частности, продажи Nintendo Switch 2 бьют рекорды, Microsoft Xbox объединилась с Asus для выпуска портативных игровых компьютеров ROG Xbox Ally.