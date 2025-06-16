Накладка также доступна отдельно.

На удивление, в ассортименте компании PowerColor появилась новая версия Radeon RX 7800 XT, спустя полтора года после выхода, когда на рынке уже появилось следующее поколения видеокарт AMD, сообщает VideoCardz. Причём новинка не является бюджетным вариантом, она относится к флагманской серии Red Devil и, более того, поставляется с дополнительной магнитной накладкой на заднюю панель (бэкплейт).

Источник изображения: PowerColor, VideoCardz

Накладка с дизайном под названием Intrusive также доступна для приобретения отдельно. По информации VideoCardz, она должна быть совместима с другими моделями Radeon RX 7000 в линейке PowerColor Red Devil, включая RX 7900 XTX, XT, GRE, RX 7800 XT и RX 7700 XT. Стоит обратить внимание на толщину накладки около 16,63 мм, необходимо проверить, не помешает ли она близлежащим компонентам, например, твердотельному накопителю в слоте M.2.

На момент написания AMD выпустила 4-5 игровых видеокарт RDNA 4 в зависимости от региона, это Radeon RX 9070 XT, RX 9070 и RX 9070 GRE, Radeon RX 9060 XT 8 и 16 ГБ. Поскольку RX 9070 GRE пока доступна только в Китае, для большинства стран в новом ассортименте игровых видеокарт AMD присутствует довольно большой разрыв между RX 9070 и RX 9060 XT 16 ГБ. Этот разрыв могла бы заполнить RX 7800 XT, однако из-за отсутствия у неё поддержки новой технологии масштабирования FSR 4, которая использует машинное обучение, сейчас это сомнительный выбор, хотя всё зависит от цены и потребностей в каждом конкретном случае.

Во второй половине этого года FSR 4 должны обновить генератором кадров на базе машинного обучения и внедрить поддержку ряда других технологий. В AMD говорили об изучении возможностей для реализации поддержки FSR 4 на видеокартах прошлого поколения, но ничего не обещали, судя по всему, производительность в искусственном интеллекте у них слишком мала.