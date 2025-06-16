Стандартный комплект этих блоков включает только один 8-контактный кабель PCIe (и два кабеля 12V-2x6).

Компания MSI начала акцию Fully Equipped for Your Build, в рамках которой бесплатно предоставляет покупателям блоков питания MPG A1250GS и MPG A1000GS адаптеры-переходники с 16-контактного разъёма питания 12V-2x6 на два 8-контактных, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: MSI

Понять, зачем нужен этот адаптер, можно, если внимательно ознакомиться с комплектацией перечисленных блоков питания. Как оказалось, в их комплект входит только один 8-контактный кабель питания PCIe, что создаёт проблему для владельцев видеокарт с двумя и более 8-контактными разъёмами дополнительного питания. Например, новые видеокарты AMD Radeon RX 9070 серии оснащаются двумя 8-контактными разъёмами питания, а некоторые продвинутые партнёрские модели даже тремя такими разъёмами. В прошлых поколениях видеокарт AMD и NVIDIA, которые остаются ещё достаточно актуальными, также много моделей с двумя и тремя 8-контактными разъёмами питания.

Во всех ли регионах действует эта акция, неизвестно. На момент написания на российском сайте MSI подобной новости нет. Акция продлится до конца года. По информации VideoCardz, гарантия на эти бесплатные адаптеры не распространяется, они предоставляются как есть.