Инженерный образец невыпущенной NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition с видеопамятью объёмом 20 ГБ был замечен на интернет-аукционе eBay, сообщает VideoCardz. Видеокарта выглядит вполне завершённым продуктом, готовым для розничной продажи, но не предназначена для этого, о чём сообщается на наклейке: «Не для продажи, только для разработки».
По информации продавца, видеокарта полностью работоспособна, однако использовать её для игр и приложений с ускорением на GPU может быть проблематично из-за отсутствия официальной поддержки в драйверах, видеокарта просто ими не распознаётся. Однако журналисты отмечают, что специалистам под силу модифицировать драйвер, чтобы исправить эту проблему.
Официальная версия NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti была выпущена летом 2021 года, видеокарта получила 12 ГБ видеопамяти GDDR6X. Долгое время ходили слухи о разработке версии с 20 ГБ видеопамяти и, похоже, NVIDIA была близка к выпуску именно такой видеокарты, но передумала в последний момент: некоторые партнёры компании даже успели выпустить свои модификации RTX 3080 Ti 20 ГБ, которые затем оказались на рынке. Теперь выясняется, что у NVIDIA были готовы и эталонные варианты Founders Edition. Судя по фотографиям, чипы памяти GeForce RTX 3080 Ti 20 ГБ расположены по обеим сторонам печатной платы, с обратной стороны видны десять чипов GDDR6X, столько же должно быть спереди.