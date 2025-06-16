Похоже, NVIDIA была близка к выпуску этой видеокарты.

Инженерный образец невыпущенной NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition с видеопамятью объёмом 20 ГБ был замечен на интернет-аукционе eBay, сообщает VideoCardz. Видеокарта выглядит вполне завершённым продуктом, готовым для розничной продажи, но не предназначена для этого, о чём сообщается на наклейке: «Не для продажи, только для разработки».

Источник изображения: malumarbor, eBay; VideoCardz

По информации продавца, видеокарта полностью работоспособна, однако использовать её для игр и приложений с ускорением на GPU может быть проблематично из-за отсутствия официальной поддержки в драйверах, видеокарта просто ими не распознаётся. Однако журналисты отмечают, что специалистам под силу модифицировать драйвер, чтобы исправить эту проблему.

Источник изображения: malumarbor, eBay; VideoCardz

Официальная версия NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti была выпущена летом 2021 года, видеокарта получила 12 ГБ видеопамяти GDDR6X. Долгое время ходили слухи о разработке версии с 20 ГБ видеопамяти и, похоже, NVIDIA была близка к выпуску именно такой видеокарты, но передумала в последний момент: некоторые партнёры компании даже успели выпустить свои модификации RTX 3080 Ti 20 ГБ, которые затем оказались на рынке. Теперь выясняется, что у NVIDIA были готовы и эталонные варианты Founders Edition. Судя по фотографиям, чипы памяти GeForce RTX 3080 Ti 20 ГБ расположены по обеим сторонам печатной платы, с обратной стороны видны десять чипов GDDR6X, столько же должно быть спереди.