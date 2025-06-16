Intel Core 5 120F приписывают сокет LGA 1700 — он может стать альтернативой Core i5-12400.

По слухам, AMD может выпустить процессор Ryzen 7 9700F, а Intel — обновление для платформы LGA 1700, как минимум, с более современной альтернативой Core i5-12400F, сообщает VideoCardz.

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В случае с AMD, похоже, что примечание о поддержке будущих процессоров в недавнем обновлении BIOS с AGESA 1.2.0.3e имеет отношение не к новым ожидаемым APU серии Ryzen 9000G, а просто к новой модели Ryzen 7 9700F, которая в ближайшее время расширит ассортимент процессоров AMD и позволит сэкономить, если покупателю не нужна интегрированная графика, доступная в более дорогом 9700X. В процессорах AMD с индексом F отключена интегрированная графика, которая располагается в кристалле ввода-вывода.

Что касается Intel, на днях стали распространяться очередные слухи о появлении процессоров семейства Bartlett Lake-S на потребительском рынке. Началось всё с появления маркетинговых материалов с основными характеристиками 6-ядерного процессора Core 5 120F. Процессор, судя по всему, оснащается только P-ядрами, может повышать тактовую частоту до 4,5 ГГц при базовом значении 2,5 ГГц, имеет 18 МБ кэш-памяти 3-го уровня, поддерживает до 192 ГБ оперативной памяти DDR5-4800, настроен на работу с базовым теплопакетом 65 Вт. Не уточняется, поддерживает ли процессор Hyper-Threading.

Хотя в Intel Core 5 120F видят новинку для платформы LGA 1700, на опубликованном слайде не говорится о поддержке этого сокета, сокет не упоминается вообще, как и семейство, к которому относится этот процессор, так что выводы могут быть преждевременны. С другой стороны, характеристики Core 5 120F практически идентичны характеристикам Core i5-12400, за исключением на 100 МГц более высокой пиковой частоты у новой модели.

Когда процессоры появятся, неизвестно. Ожидается, что их представят в ближайшее время.