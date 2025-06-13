Более медленная альтернатива Ryzen 5 5600X3D.

На сайте AMD заметили появление нового 3D V-Cache процессора для платформы AM4, пишет PCGamer. Это 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 5500X3D с объёмом кэш-памяти 3-го уровня 96 МБ. Процессор является более медленной и, скорее всего, более дешёвой альтернативой Ryzen 5 5600X3D, который представили в 2023 году. Рабочие частоты новинки ниже на 300 и 400 МГц для базового уровня и в режиме ускорения соответственно, находятся в диапазоне 3,0…4,0 ГГц.

Источник изображения: Brian Jones, Unsplash (отредактировано)

AMD официально не объявила о выпуске новинки, если её так можно назвать, и на данный момент непонятно, будет ли она доступна в свободной продаже и сколько будет стоить. Некоторые процессоры AMD Ryzen X3D для платформы AM4 были эксклюзивами американской торговой сети Microcenter, так что и на этот раз нельзя исключать нюансы.

Специалисты считают, что AMD Ryzen 5 5500X3D станет отличным вариантом для замены более возрастных процессоров Ryzen без 3D V-Cache в игровых системах с материнскими платами AM4. По сравнению с аналогичным процессором без 3D V-Cache производительность в играх может вырасти до 30…40%, в среднем на 10%, если производительность какого-либо другого компонента системы, например, видеокарты не станет новым ограничивающим фактором. В таких рабочих сценариях, как кодирование видео, наличие 3D V-Cache не оказывает значительного влияния на производительность.