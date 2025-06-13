Они оснащаются 288 ГБ памяти HBM3E.

AMD представила серию ускорителей вычислений Instinct MI350, две модели: Instinct MI350X и Instinct MI355X, которые отличаются максимально допустимым TDP, — сообщает ComputerBase.

Источник изображения: AMD, ComputerBase

Базовая конструкция чипов для новых ускорителей та же, что и в предыдущих решениях MI300, но подверглась некоторым изменениям. Как и в случае с ускорителями MI300, представленными в 2023 году, для производства базовых кристаллов используется техпроцесс TSMC N6. Базовый кристалл по-прежнему выполняет функции кристалла ввода-вывода (IOD) с 256 МБ кэш-памяти AMD Infinity Cache и интерфейсом для подключения HBM3E памяти — теперь это 288 ГБ. Отличие в том, что в серии MI350 используются два IOD вместо четырёх, но значительно более крупные. Более широкое соединение между IOD позволило повысить пропускную способность между ними до 5,5 ТБ/с, а также снизить энергопотребление — на связь между кристаллами уходит много энергии. Новые решения Instinct могут потреблять до 1000 Вт в случае с MI350X и до 1400 Вт в случае с MI355X, но при этом они намного эффективнее MI300X. Внешние соединения: Infinity Fabric 4-го поколения и PCIe 5.0 x16.

Источник изображения: AMD, ComputerBase

На каждый IOD теперь устанавливается не по два кристалла Accelerator Complex Die (XCD), а по четыре. Кристаллы XCD изготавливаются по техпроцессу TSMC N3P, также при создании чипа используются технологии TSMC CoWoS-S и SoIC. Каждый XCD содержит 32 вычислительных блока Compute Unit (CU) на основе новой архитектуры CDNA 4 против 38 CU в ускорителях CDNA 3. Если CDNA 3 была разработана с упором на высокопроизводительные вычисления (high-performance computing, HPC) и искусственный интеллект (ИИ), то CDNA 4 больше фокусируется на области ИИ, не отказываясь полностью от HPC.

Источник изображения: AMD, ComputerBase

Instinct MI355X на бумаге показывает хорошие результаты по сравнению с NVIDIA B200. AMD в первую очередь фокусируется на логических выводах, а не обучении — именно здесь MI355X превосходит B200, особенно если учитывать цены. В будущем эта область останется приоритетной для AMD, именно здесь в компании видят наилучшие возможности для роста.