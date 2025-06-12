В бенчмарке 3DMark SpeedWay результаты явно выше.

Видеокарты AMD Radeon RX 9070 XT, оснащённые чипами памяти GDDR6 от SK hynix, в бенчмарках оказались быстрее вариантов с чипами памяти Samsung, сообщает ресурс Hardware & Co со ссылкой на видео блогера 51972, опубликованное на платформе Bilibili.

Блогер протестировал множество моделей RX 9070 XT с памятью от разных производителей в 3DMark SpeedWay, после сравнения результатов стало понятно, что модели с памятью SK hynix набирают большие баллы в бенчмарке. Причём модели без или с незначительным разгоном и эталонным ограничением мощности на уровне 304 Вт (Total Board Power, TBP), но с памятью SK hynix, обходят в бенчмарке разогнанные модели с памятью Samsung.

Источник изображения: 51972, Bilibili

Блогер обратился к представителям китайского подразделения AMD, чтобы найти объяснение этому феномену, и в компании, как сообщается, дали ответ — разница связана с таймингами памяти, к которым AMD не предъявляет строгих требований. Иными словами, похоже, что тайминги в GDDR6 от SK hynix настроены эффективнее, что способствует более высокой производительности видеокарт. Степень влияния на игровую производительность блогер не исследовал.