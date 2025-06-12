Возможно, это новая видеокарта Intel Arc B770.

В базе данных PCI-SIG появилось упоминание неизвестной видеокарты Intel Arc семейства Battlemage с обозначением 99CMLN, которая, по всей видимости, поддерживает полный 16-полосный интерфейс PCIe 5.0. Это первая видеокарта Arc B-серии с таким типом подключения, пишет VideoCardz. Технически это может быть «двойная» Arc Pro B60 Turbo от MaxSun, которая оснащена двумя графическими процессорами BGM-G21, однако, если бы это было так, она не носила бы название продукта Intel, как указано в таблице.

Источник изображения: Intel, VideoCardz

Если предположить, что это видеокарта не с графическим процессором BGM-G21, то остаётся один вариант: BGM-G31 — флагманский чип Battlemage, который то появлялся, то исчезал из слухов в течение некоторого времени. Потенциальная видеокарта Arc B770, которой Intel дразнила аудиторию в преддверии Computex, на мероприятии анонсирована не была, но, возможно, готовится Intel. Ходят слухи, что B770 будет представлена в четвёртом квартале 2025 года. Партнёры компании сейчас работают над кастомными вариантами Pro B60 и B50, также есть слухи о версии Arc B580 на 24 ГБ, которая может появиться в ближайшее время.

Источник изображения: PCI-SIG, VideoCardz

Интересно, что видеокарты Arc Pro Battlemage, по-видимому, используют PCIe 5.0, в то время как потребительские модели ограничены стандартом PCIe 4.0. Долго ходили слухи, что Intel будет поддерживать PCIe 5.0 на всех своих видеокартах, и, если данные PCI-SIG точны, Arc B580 прошла проверку на PCIe 5.0. В Intel якобы изменили спецификации в последнюю минуту, реализовав поддержку только PCIe 4.0.