Внедрены различные оптимизации для DDR5.

Компания MSI выпустила для материнских плат с чипсетами AMD X870 и B850 новые BIOS с обновлением AGESA до версии 1.2.0.3e, сообщает Wccftech. Новая прошивка содержит оптимизации для конфигураций с четырьмя модулями оперативной памяти по 64 ГБ (256 ГБ в общей совокупности), конфигураций с четырьмя одноранговыми модулями, оптимизации для разгона модулей памяти с чипами Samsung в конфигурации 4Gx8, а также обеспечивает поддержку «будущих процессоров».

Судя по описанию, пользователи могут ожидать от обновления более широкую совместимость с оперативной памятью, а любители разгона могут рассчитывать на более высокие результаты после обновления BIOS. Это отличная новость, которая приближает возможности разгона оперативной памяти DDR5 на платформе AM5 к возможностям новой платформы Intel для процессоров Core Ultra серии 2, которая в данном случае имеет некоторые преимущества.

Источник изображения: MSI, Wccftech

Что может быть даже интереснее, так это поддержка «будущих процессоров». Каких, в описании не уточняется. По предположениям, это могут быть новые APU серии Ryzen 9000G (Strix Point) с процессорными ядрами Zen 5 и интегрированной графикой RDNA 3.5 и/или новые модели процессоров Ryzen 9000 для расширения ассортимента и заполнения пробелов между различными ценовыми сегментами. Процессоры с ядрами Zen 6 в этом году от AMD не ожидают, скорее всего, они появятся только в следующем году, но будут значительно отличаться от предшественников: инсайдеры говорят о новых кристаллах с количеством ядер до 12, а также новом ещё более гибком подходе AMD к наполнению модельного ряда, в частности, благодаря присоединению к монолитным конструкция дополнительных чиплетов с ядрами.