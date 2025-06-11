Презентация ускорителя ожидается завтра.

AMD запланировала на завтра мероприятие под названием Advancing AI, где ожидается презентация обновлённых ускорителей вычислений Instinct для сферы искусственного интеллекта. В числе ключевых улучшений: увеличение объёма видеопамяти для работы с большими языковыми моделями, а также повышение энергоэффективности. В обновлённую серию войдут ускорители с объёмом памяти 288 ГБ. Один из них в формате OAM (OCP Accelerator Module) был показан на выставке ISC 2025 в Гамбурге, это ранняя демонстрация перед завтрашним мероприятием. AMD также поделилась некоторыми техническими подробностями одного из ускорителей, сообщает VideoCardz со ссылкой на ComputerBase.

Источник изображения: AMD, VideoCardz

Instinct MI355X, построенный на базе архитектуры CDNA 4, продолжит использовать память HBM3E, максимальная пропускная способность памяти составит 8 ТБ/с. Компания стремится достичь 30-кратного повышения энергоэффективности и, судя по представленным материалам, достигает этой цели, тем не менее пиковая мощность MI355X внушительная — 1400 Вт (полная мощность платы). Это на 400 Вт больше, чем у MI350X и SXM-модуля NVIDIA B200, но значительно меньше, чем у суперчипа NVIDIA Grace Blackwell, энергопотребление которого находится в диапазоне 1700…2700 Вт.

Более подробная информация об обновлённых ускорителях AMD Instinct MI350, как ожидается, будет опубликована завтра.