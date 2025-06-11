AMD запланировала на завтра мероприятие под названием Advancing AI, где ожидается презентация обновлённых ускорителей вычислений Instinct для сферы искусственного интеллекта. В числе ключевых улучшений: увеличение объёма видеопамяти для работы с большими языковыми моделями, а также повышение энергоэффективности. В обновлённую серию войдут ускорители с объёмом памяти 288 ГБ. Один из них в формате OAM (OCP Accelerator Module) был показан на выставке ISC 2025 в Гамбурге, это ранняя демонстрация перед завтрашним мероприятием. AMD также поделилась некоторыми техническими подробностями одного из ускорителей, сообщает VideoCardz со ссылкой на ComputerBase.
Instinct MI355X, построенный на базе архитектуры CDNA 4, продолжит использовать память HBM3E, максимальная пропускная способность памяти составит 8 ТБ/с. Компания стремится достичь 30-кратного повышения энергоэффективности и, судя по представленным материалам, достигает этой цели, тем не менее пиковая мощность MI355X внушительная — 1400 Вт (полная мощность платы). Это на 400 Вт больше, чем у MI350X и SXM-модуля NVIDIA B200, но значительно меньше, чем у суперчипа NVIDIA Grace Blackwell, энергопотребление которого находится в диапазоне 1700…2700 Вт.
Более подробная информация об обновлённых ускорителях AMD Instinct MI350, как ожидается, будет опубликована завтра.