Они будут использоваться в системах искусственного интеллекта следующего поколения.

Компания Micron начала поставки HBM4 памяти ключевым заказчикам, которые заняты разработкой новых платформ для сегмента искусственного интеллекта (ИИ), сообщает VideoCardz. Новые микросхемы объединяют до 12 кристаллов памяти (12-Hi), обеспечивая значительное повышение ёмкости, скорости и эффективности.

Источник изображения: Micron

Память производится по техпроцессу Micron 1-beta, что, в частности, позволило повысить энергоэффективность более чем на 20%. Новая HBM4 от Micron обеспечивает пропускную способность более 2 ТБ/с на каждый стек посредством 2048-битного интерфейса, что на 60% превышает возможности HBM3E предыдущего поколения. Одна микросхема предлагает до 36 ГБ памяти. Всё это значимые изменения для сферы ИИ: модели растут в размерах, становятся сложнее — требуется более быстрая и эффективная память.

HBM4 от Micron уже тестируется партнёрами компании и уже в скором времени должна найти применение в новых ускорителях вычислений для ИИ, который постепенно проникает во все ключевые сферы, включая здравоохранение, финансы и транспорт. В числе первых решений, использующих HBM4 память, платформа NVIDIA Vera Rubin и ускорители AMD Instinct MI400, пишет VideoCardz.