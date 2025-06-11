Компания Micron начала поставки HBM4 памяти ключевым заказчикам, которые заняты разработкой новых платформ для сегмента искусственного интеллекта (ИИ), сообщает VideoCardz. Новые микросхемы объединяют до 12 кристаллов памяти (12-Hi), обеспечивая значительное повышение ёмкости, скорости и эффективности.
Память производится по техпроцессу Micron 1-beta, что, в частности, позволило повысить энергоэффективность более чем на 20%. Новая HBM4 от Micron обеспечивает пропускную способность более 2 ТБ/с на каждый стек посредством 2048-битного интерфейса, что на 60% превышает возможности HBM3E предыдущего поколения. Одна микросхема предлагает до 36 ГБ памяти. Всё это значимые изменения для сферы ИИ: модели растут в размерах, становятся сложнее — требуется более быстрая и эффективная память.
HBM4 от Micron уже тестируется партнёрами компании и уже в скором времени должна найти применение в новых ускорителях вычислений для ИИ, который постепенно проникает во все ключевые сферы, включая здравоохранение, финансы и транспорт. В числе первых решений, использующих HBM4 память, платформа NVIDIA Vera Rubin и ускорители AMD Instinct MI400, пишет VideoCardz.