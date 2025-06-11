Официально видеокарту ещё не представили.

В каталогах зарубежных интернет магазинов заметили появление первых ноутбуков с дискретными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5050, которые официально ещё не были анонсированы, сообщает VideoCardz. Один из ноутбуков — это продвинутая модель Asus ROG Strix G16, оснащённая 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 на 1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц, дисплейным мультиплексором, процессором Intel Core i7 14650HX.

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Информация о характеристиках GeForce RTX 5050 в каталогах противоречива. Кто-то приписывает ноутбучной версии видеокарты 2560 CUDA ядер, как и у настольного варианта, хотя их должно быть меньше, также нет определённости в том, какая видеопамять используется, GDDR6 или GDDR7, не исключается, что NVIDIA может выпустить несколько версий.

Если верить недавним слухам, настольная GeForce RTX 5050 предложит 2560 CUDA ядер и 8 ГБ видеопамяти GDDR6 со 128-битной шиной. Версию видеокарты для ноутбуков могут оснастить 8 ГБ GDDR7 памяти, в первую очередь для снижения энергопотребления, а не для повышения пропускной способности. Новинка должна стать самой доступной игровой видеокартой семейства Blackwell, предлагая поддержку всех современных технологий NVIDIA, включая многокадровую генерацию.

Рекомендованные цены на настольные GeForce RTX 5050 и ноутбуки с этой видеокартой остаются неизвестны. NVIDIA ранее выпустила настольную RTX 5060 по цене от 299 долларов США, а ноутбуки с мобильной RTX 5060 продаются по цене от 1099 долларов США.

Ожидается, что GeForce RTX 5050 представят в ближайшее время и выпустят в июле.