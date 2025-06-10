Новый чип NVIDIA для персональных компьютеров.

В базе данных бенчмарка Geekbench 6 появился результат тестирования процессора NVIDIA N1X: 3096 баллов в одноядерном и 18837 баллов в многоядерном тестах, — сообщает VideoCardz. Тестовой системой был неизвестный компьютер с кодовым обозначением HP 8EA3, работающий под управлением операционной системы Ubuntu 24. Оценки говорят о превосходстве чипа над AMD Ryzen AI HX 370 как в одноядерных, так и многоядерных сценариях тестирования; также чип NVIDIA быстрее Ryzen AI Max+ 395 в однопотоке.

Источник изображения: Geekbench

По информации в отчёте Geekbench, процессор NVIDIA N1X является 20-поточным, что намекает на его сходство с процессорной частью суперчипа GB10 — это 10 ядер Arm Cortex-X925 плюс 10 ядер Arm Cortex-A725. Во время тестирования частота ядер достигала 4,05 ГГц. Судя по всему, тестовая система оснащалась 128 ГБ оперативной памяти, из которых около 8 ГБ могли быть зарезервированы под нужды интегрированной графики.

По предположениям, NVIDIA N1X будет иметь очень похожие, если не идентичные характеристики с суперчипом GB10. Тот факт, что рассматриваемый отчёт указывает на наличие в чипе 20 потоков (ядер), подкрепляет эти слухи. Пока ничего неизвестно о конфигурации интегрированной графики N1X, если чип действительно идентичен GB10, он получит 6144 CUDA ядер, столько же, сколько в RTX 5070.

Говорят, что NVIDIA работает над двумя чипами: N1 и N1X, где последний, как сообщается, предназначен для настольных компьютеров, а первый, вероятно, для ноутбуков. Ожидалось, что NVIDIA анонсирует новинки на выставке Computex 2025, но этого не произошло.