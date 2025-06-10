Это решение для распознавания ИИ текстов и интеллектуальный ассистент с повышенной конфиденциальностью.

Mozilla продолжает закрывать некоторые из своих сервисов, фокусируясь на разработке веб-браузера Firefox. Вслед за сервисами Pocket и Fakespot организация планирует закрыть Deep Fake Detector — сервис и расширение браузера для распознавания текста, сгенерированного искусственным интеллектом. Для анализа текстов использовалось несколько специализированных моделей с открытым исходным кодом, включая собственную модель Mozilla. Deepfake Detector прекратит работу 26 июня 2025 года, сообщили в Neowin со ссылкой на официальное уведомление компании.

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Вслед за этим на веб-сайте проекта Orbit появился баннер с объявлением о закрытии в тот же день — 26 июня. Это был экспериментальный проект Mozilla, направленный на создание конфиденциального интеллектуального помощника для анализа содержимого веб-страниц и резюмирования без отправки данных сторонним компаниям. В основе Orbit использовалась языковая модель семейства Mistral с 7 млрд параметров. В Firefox не так давно появилась возможность подключаться к сторонним чат-ботам и использовать их в боковой панели браузера — эта альтернатива остаётся в браузере.

Сервисы Pocket и Fakespot прекратят работу 8 июля 2025 года. Mozilla обосновывает эти шаги ограниченностью ресурсов, которые необходимо сосредоточить на основном продукте компании — браузере Firefox.