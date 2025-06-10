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Moleculo
Ayaneo анонсирует портативный КПК Flip 1S DS с двумя экранами
OLED и IPS дисплеи. В основе компьютера AMD Ryzen AI 9 HX 370.

Ayaneo анонсирует Flip 1S DS — портативный компьютер с парой экранов. Это эволюция оригинального Flip DS, который был выпущен брендом в прошлом году и основывался на процессоре AMD Ryzen 7 8840U. Новая версия была улучшена по всем направлениям: стали лучше дисплеи, используется новая аппаратная платформа AMD с гораздо более производительным процессором, устройство стало удобнее, пишет VideoCardz.

Источник изображения: Ayaneo

Основной дисплей Ayaneo Flip 1S DS диагональю 7-дюймов выполнен по технологии OLED, обладает разрешением 1920 на 1080 пикселей, частотой обновления до 144 Гц и яркостью до 800 нит. Вторичный — IPS панель диагональю 4,5-дюйма с разрешением 1620 на 1080 пикселей, яркостью до 550 нит. Второй дисплей можно использовать в самых различных сценариях, и для развлечений, и для работы, и для мониторинга — он должен без проблем распознаваться Windows как дополнительный дисплей. Например, во время игр его можно использовать для мультимедиа-управления, отображения игровых руководств, для чата с интеллектуальным ассистентом. Фирменное программное обеспечение AYASpace 3.0 ещё больше расширяет возможности второго экрана благодаря поддержке эмуляции различных устройств ввода.

Источник изображения: Ayaneo

В основе Ayaneo Flip 1S DS процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5X и твердотельным накопителем PCIe 4.0. Процессор в общей совокупности предлагает 12 ядер (Zen 5 и Zen 5c), интегрированную графику Radeon 890M с вычислительными блоками RDNA 3.5 в количестве 16 штук, интегрированный нейронный блок (Neural Processing Unit, NPU). Охлаждение активное, используется продвинутая система с испарительной камерой.

Устройство оснащается электромагнитными джойстиками (Tunneling Magnetoresistance, TMR) с частотой опроса 1000 Гц, триггерами с датчиками Холла. В числе прочего: улучшенная конструкция экранного шарнира, два порта USB4, слот для карт памяти MicroSD.

Ayaneo пока не подтвердила дату выпуска Flip 1S DS, а также планы на версию устройства с клавиатурой.

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#ayaneo #игровые кпк
Источник: videocardz.com
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