Скорость чипов остаётся неизвестной.

Настольная версия NVIDIA GeForce RTX 5050 всё-таки получит GDDR6 видеопамять, хотя ранее в компании рассматривали вариант с GDDR7, утверждают в Benchlife. На первом этапе планируется использовать чипы компании Samsung, затем будут использовать и чипы SK Hynix, скорость чипов остаётся неизвестной.

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В прошлом поколении игровых видеокарт NVIDIA использовала видеопамять GDDR6X для видеокарт более высокого класса и GDDR6 для видеокарт начального и среднего уровня, таких как GeForce RTX 4060, 4060 Ti и 4070, отмечают в VideoCardz. В последнем случае скорость чипов варьировалась от 17 до 20 Гбит/с. Если NVIDIA выберет чипы со скоростью в том же диапазоне и RTX 5050 будет использовать 128-битную шину памяти, общая пропускная способность памяти будет лежать в диапазоне от 272 до 320 ГБ/с — этот показатель, как минимум, на 29% хуже, по сравнению с RTX 5060.

Также авторы ресурса утверждают, что печатная плата GeForce RTX 5050 имеет обозначение PG152-F01 SKU 50, где F01, скорее всего, вариант для одного из партнёров NVIDIA. Можно ожидать, что плата будет очень компактной, да и графический процессор тоже — в RTX 5050 может использоваться самый маленький чип Blackwell с кодовым обозначением GB207-300, если верить слухам.

Инсайдеры приписывают видеокарте 2560 CUDA ядер и 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Это должен быть бюджетный вариант с рекомендованной ценой ниже 300 долларов США, который предложит поддержку всех современных технологий NVIDIA, включая многокадровую генерацию и генерацию кадров на уровне драйвера. По последним слухам, GeForce RTX 5050 представят в ближайшие недели, выпустят — в июле.