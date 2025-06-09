Мини-ноутбук-трансформер с 7-дюймовым экраном.

Компания GPD собирается выпустить карманный компьютер MicroPC 2, сообщает ITHome. Компьютер можно охарактеризовать как мини-ноутбук-трансформер. Он оснащается дисплеем диагональю 7 дюймов, который можно поворачивать, полноценной клавиатурой и тачпадом — вся система весит около 450 грамм. Устройство напоминает GPD Win Max 2, но если это игровой КПК со встроенным в корпус геймпадом, то MicroPC 2 в первую очередь позиционируется как компьютер для работы, выполнения офисных задач в дороге.

Источник изображения: GPD, ITHome

MicroPC 2 оснастят 4-ядерным 4-поточным процессором Intel N250 с частотой до 3,8 ГГц при мощности в диапазоне 6…15 Вт, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5-4800 и твердотельным накопителем M.2 в формате 2280 объёмом 512 ГБ (PCIe 3.0 x4). Твердотельный накопитель можно заменить, поддерживаются модели как с односторонним, так и двухсторонним расположением чипов памяти.

В процессор интегрирована графика на архитектуре Xe (Gen 12), задействовано 32 вычислительных блока (Execution Units, EU). Вряд ли её можно назвать игровым решением, в частности, из-за поддержки одноканальной памяти, но старые нетребовательные игры ей под силу.

Источник изображения: GPD, ITHome

Источник изображения: GPD, ITHome

GPD приводит результаты тестирования компьютера при работе Intel N250 на максимальной мощности 15 Вт. В многопоточном тестировании Geekbench процессор набирает 3322 балла, 1218 баллов в однопоточном тестировании, заметно опережая Intel Pentium Silver N6000 в GPD Pocket 2. Графическая часть тоже стала заметно быстрее.

Цены и сроки появления компьютера в продаже не озвучены. В ближайшие недели компания планирует начать внутреннее тестирование.