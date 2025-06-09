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Moleculo
Asus ROG и Microsoft Xbox анонсировали игровые КПК ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X
Устройства выпустят к концу года.

Asus Republic of Gamers (ROG) и Microsoft Xbox совместно анонсировали портативные игровые компьютеры ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X на базе новой линейки специализированных APU от компании AMD. В первом случае используется APU под названием AMD Ryzen Z2 A, во втором — более производительный флагманский AMD Ryzen AI Z2 Extreme, который ко всему прочему обладает интегрированным нейронным блоком (Neural Processing Unit, NPU). Во время анонса устройств большое внимание уделялось эргономичному корпусу, новому программному обеспечению (ПО) и оптимизациям Windows 11, которые должны сделать управление операционной системой и библиотекой игр проще и удобнее, эффективности для продления времени автономной работы.

ROG Xbox Ally X. Источник изображения: Asus

При проектировании устройств в Asus ориентировались на отзывы владельцев оригинальных игровых КПК ROG Ally и Ally X, а также вдохновлялись геймпадами Microsoft Xbox. В итоге корпус устройства оснастили удобными ручками, как у геймпада. У них рифлёная поверхность для более цепкого хвата. Все основные управляющие элементы находятся по близости, у большинства пользователей не должно быть проблем с доступом ко всем кнопкам и триггерам. Отдельно в Asus подчёркивают наличие импульсных триггеров для обратной связи и дополнительного погружения в игровой процесс за счёт тактильных ощущений (в тех играх, где это поддерживается).

ROG Xbox Ally X. Источник изображения: Asus

Microsoft предпринимает усилия, чтобы сделать операционную систему Windows 11 удобнее для игровых КПК, развивает свою игровую экосистему. Например, говорится, что взаимодействовать с экраном блокировки Windows 11 теперь можно без сенсорного экрана, обходясь только контроллером. Управление с помощью контроллера улучшено в приложении Xbox PC и игровой панели Game Bar, эти компоненты активно развиваются: приложение Xbox PC должно стать связующим звеном для всех игр и лаунчеров, облачных сервисов Xbox, обеспечить взаимодействие с игровыми консолями Xbox Series для стриминга игр на КПК и других возможностей. При включении устройство сразу переходит в полноэкранный режим приложения Xbox PC при этом ресурсы и задачи Windows 11 должны перераспределяться таким образом, чтобы обеспечить наилучший игровой опыт и продлить время автономной работы.

ROG Xbox Ally. Источник изображения: Asus

Оба устройства оснащаются 7-дюймовыми IPS экранами с разрешением 1080p, поддержкой частоты обновления до 120 Гц, пиковой яркостью 500 нит. В младшем игровом КПК ROG Xbox Ally присутствует 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-6400, установлен твердотельный накопитель M.2 формата 2280 объёмом 512 ГБ, аккумулятор ёмкостью 60 Втч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Старшая модель ROG Xbox Ally X может похвастаться наличием USB4, 24 ГБ LPDDR5X-8000, терабайтным M.2 твердотельным накопителем, аккумулятором ёмкостью 80 Втч с быстрой зарядкой 65 Вт. Также в игровых КПК есть поддержка WiFi 6E, встроенный карт-ридер.

ROG Xbox Ally. Источник изображения: Asus

Что касается APU, информация о них появилась вместе с презентацией устройств и подробнее рассмотрена в другой новости. AMD Ryzen Z2 A предлагает 4 процессорных ядра Zen 2 с поддержкой одновременной многопоточности (Simultaneous Multithreading, SMT), интегрированную графику RDNA 2 с вычислительными блоками (Compute Unit, CU) в количестве 8 штук и настраивается на работу в диапазоне 6…20 Вт. В свою очередь, флагманский AMD Ryzen AI Z2 Extreme предлагает 8 ядер Zen 5 с поддержкой SMT, интегрированную графику RDNA 3.5 с количеством блоков CU, равным 16, интегрированный NPU с теоретической вычислительной производительностью до 50 триллионов операций в секунду (TOPS), совместимый с Copilot+ PC. Работает Ryzen AI Z2 Extreme в диапазоне 15…35 Вт.

Игровые КПК ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X выпустят к концу года, цены пока не объявлены.

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#asus #xbox #игровые кпк
Источник: press.asus.com
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