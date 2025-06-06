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Moleculo
AMD выпустила драйвер с поддержкой RX 9060 XT и расширила совместимость FSR 4
FSR 4 поддерживается в 57 вышедших играх, ещё 10 на подходе.

AMD выпустила новый набор программного обеспечения Adrenalin версии 25.6.1 с поддержкой видеокарт Radeon RX 9060 XT и Radeon AI Pro R9700. Кроме этого, в драйвер добавлена поддержка ремастера Onimusha 2: Samurai's Destiny от Capcom, релиз которого состоялся в прошлом месяце, а также расширена совместимость новейшей технологии масштабирования изображения FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4).

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

Список уже доступных игр, для которых заявлена поддержка FSR 4, с выходом нового драйвера пополнили 14 позиций. Это: Deadzone: Rogue; F1 25; Frostpunk 2; Legacy: Steel & Sorcery; Lords of the Fallen; Planetaries; QANGA; Rem Survival; Runescape: Dragonwilds; Star Wars Outlaws; Steel Seed; Stellar Blade; Virtua Fighter 5 R.E.V.O; Wild Assault. Всего в списке 67 наименований, из них 57 игр доступны, релиз ещё десятка проектов ожидается в ближайшем будущем. При желании работу технологии ещё в 8 играх можно оценить в предварительной версии драйвера.

Стоит напомнить, недавно AMD анонсировала крупное обновление FSR 4 во второй половине этого года. Ожидается повышение качества масштабирования в некоторых сценариях, поддержка нейронного кэширования освещения (Neural Radiance Caching, NRC), регенерации лучей (Ray Regeneration), обновление компонента генерации кадров — теперь тоже на базе машинного обучения.

В числе других изменений нового драйвера: поддержка новых расширений Vulkan; поддержка подсистемы Windows для Linux (Windows Subsystem for Linux, WSL 2) для ROCm; исправление ошибок: сброс настроек Radeon Boost и низкая производительность в игре Le Mans Ultimate.

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#amd #видеокарты #драйверы
Источник: amd.com
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