Нейронное кэширование освещения, регенерация лучей и генерация кадров на базе машинного обучения.

AMD анонсировала крупное обновление FSR 4 под названием FSR Redstone во втором полугодии 2025 года, сообщает ComputerBase. Обновление улучшает масштабирование изображения на базе машинного обучения с дополнительным акцентом на повышение качества работы при низком входном разрешении, внедряет поддержку новых технологий: нейронное кэширование освещения (Neural Radiance Caching, NRC), регенерацию лучей (Ray Regeneration) и генерацию кадров на базе машинного обучения.

Источник изображения: AMD, ComputerBase

Благодаря нейронному кэшированию освещения алгоритм FSR сможет точнее визуализировать непрямое освещение в динамичных сценах. В AMD пока не рассказали о технической реализации, но в ComputerBase полагают, что технология может использовать нейронные шейдеры, как и у NVIDIA. Регенерация лучей AMD использует обученную нейронную сеть для восстановления пикселей, которые не удалось точно рассчитать с помощью трассировки лучей. Наконец, компонент генерация кадров, перекочевавший в FSR 4 из FSR 3.1, будет заменён на новый с использованием машинного обучения.

Источник изображений: AMD, ComputerBase



На данный момент неизвестно, до какой версии повысят FSR 4 с выходом обновления FSR Redstone. Технология остаётся эксклюзивной для видеокарт на базе архитектуры RDNA 4.