Microsoft готовит новые возможности для энергосбережения.

В следующем крупном обновлении Windows 11 25H2 операционная система может получить новые механизмы энергосбережения User Interaction-Aware CPU Power Management, сообщает Windows Latest. Система будет быстрее применять более агрессивные настройки питания процессора, когда пользователя нет за компьютером. Microsoft тестирует новые возможности в сборке Windows 11 под номером 26200.5603.

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Присутствует ли пользователь за компьютером или нет система будет определять, отслеживая взаимодействия с мышью, клавиатурой и другие. Странно, что в данном случае не упоминается веб камера, как более надёжное средство для отслеживания присутствия пользователя.

Когда система определяет, что пользователя нет за компьютером, к процессору начинают применяться более жёсткие ограничения по питанию в соответствии с алгоритмами и параметрами PPM (Processor Power Management). В частности, это снижение рабочих частот и напряжений, переключение состояний процессора. Как только взаимодействие с компьютером возобновится, процессор вернётся к прежнему режиму работы с минимальной задержкой — этому отдаётся повышенный приоритет.

Работа технологии определённо вызывает вопросы, есть сценарии, когда пользователь присутствует за компьютером, но не взаимодействует с ним. Простейшие примеры: просмотр видео, прослушивание музыки. Да и во время игр могут возникать сценарии, когда пользователь долго обдумывает действия, не взаимодействуя с элементами управления. В Windows Latest полагают, что Microsoft настроит систему так, чтобы она активировалась только в определённых сценариях, но пока это всё догадки — технических подробностей реализации на данный момент нет.