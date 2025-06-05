Colorful готовится представить мини-ПК Smart 900 с процессором AMD Ryzen AI Max+ 395, сообщает VideoCardz со ссылкой на китайский ресурс EXPreview. На момент написания компания не подтвердила эти планы официально, информация отсутствует в социальных сетях и на сайте. Предполагается, что компьютер будет оснащён 96 ГБ памяти LPDDR5X, но эта информация может быть не точной. Большинство подобных систем, анонсированных ранее, оснащаются 128 ГБ оперативной памяти.
Компьютер Colorful Smart 900 получит футуристичный дизайн, алюминиевый корпус объёмом около 4 литров и систему охлаждения, которая должна обеспечить низкие рабочие температуры при приемлемом уровне шума.
Colorful ранее уже выпускала мини-ПК, но их ассортимент довольно ограничен: пять моделей, четыре из которых с процессорами Intel. Единственный вариант с процессором AMD под названием Smart 500A оснащается Ryzen 7 7735HS. Каких-либо новинок с более современными процессорами Ryzen 200 или 300 компания ранее не анонсировала.
AMD Ryzen AI Max+ 395 — это флагманский чиплетный APU семейства Strix Halo. Он содержит 16 полноценных процессорных ядер Zen 5, продвинутую интегрированную графику Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками RDNA 3.5, нейронный блок (Neural Processing Unit, NPU) с вычислительной производительностью в задачах, связанных с искусственным интеллектом, до 50 триллионов операций в секунду (TOPS).
Всё больше производителей анонсируют свои мини-ПК с процессорами AMD Strix Halo. В VideoCardz насчитали 11 линеек от различных производителей, в каждой из которых может быть представлено от одной до нескольких моделей. Благодаря большому объёму памяти, производительным графике и NPU, системы подходят для работы с искусственным интеллектом, в частности, для локального запуска больших языковых моделей.