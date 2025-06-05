В алюминиевом корпусе объёмом 4 литра.

Colorful готовится представить мини-ПК Smart 900 с процессором AMD Ryzen AI Max+ 395, сообщает VideoCardz со ссылкой на китайский ресурс EXPreview. На момент написания компания не подтвердила эти планы официально, информация отсутствует в социальных сетях и на сайте. Предполагается, что компьютер будет оснащён 96 ГБ памяти LPDDR5X, но эта информация может быть не точной. Большинство подобных систем, анонсированных ранее, оснащаются 128 ГБ оперативной памяти.

Источник изображения: Colorful, EXPreview, VideoCardz

Компьютер Colorful Smart 900 получит футуристичный дизайн, алюминиевый корпус объёмом около 4 литров и систему охлаждения, которая должна обеспечить низкие рабочие температуры при приемлемом уровне шума.

Colorful ранее уже выпускала мини-ПК, но их ассортимент довольно ограничен: пять моделей, четыре из которых с процессорами Intel. Единственный вариант с процессором AMD под названием Smart 500A оснащается Ryzen 7 7735HS. Каких-либо новинок с более современными процессорами Ryzen 200 или 300 компания ранее не анонсировала.

AMD Ryzen AI Max+ 395 — это флагманский чиплетный APU семейства Strix Halo. Он содержит 16 полноценных процессорных ядер Zen 5, продвинутую интегрированную графику Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками RDNA 3.5, нейронный блок (Neural Processing Unit, NPU) с вычислительной производительностью в задачах, связанных с искусственным интеллектом, до 50 триллионов операций в секунду (TOPS).

Всё больше производителей анонсируют свои мини-ПК с процессорами AMD Strix Halo. В VideoCardz насчитали 11 линеек от различных производителей, в каждой из которых может быть представлено от одной до нескольких моделей. Благодаря большому объёму памяти, производительным графике и NPU, системы подходят для работы с искусственным интеллектом, в частности, для локального запуска больших языковых моделей.