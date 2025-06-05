MPG 242R X60N получил 24,1-дюймовый дисплей Rapid TN.

MSI представила свой первый монитор с частотой обновления 600 Гц, 24,1-дюймовую модель MPG 242R X60N с разрешением 1920 на 1080 пикселей, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: MSI

В первую очередь монитор нацелен на киберспортсменов, для которых минимальный отклик важнее разрешения. Временной интервал обновления кадров составляет 16,67 мс при частоте обновления 60 Гц, 8,33 мс при частоте 120 Гц и 1,67 мс при частоте обновления 600 Гц, но получить это преимущество можно только если система обладает достаточной производительностью и частота кадров в игре не ниже частоты обновления. Заявлена поддержка переменной частоты обновления (Variable Refresh Rate, VRR) для игровых консолей PS5 и Xbox.

Источник изображения: MSI

MSI MPG 242R X60N оснащается дисплеем Rapid TN, минимальное время отклика GtG 0,1 мс. Поддерживается технология MPRT Sync для уменьшения двоения и размытия изображения при движении, а также соотношение сторон 4:3 — предпочтения у киберспортсменов специфические, кто-то предпочитает играть с растянутым 4:3 разрешением на широкоформатном мониторе, кто-то сохраняет исходное соотношение сторон. Кроме того, это может пригодится в классических шутерах. Среди прочего монитор поддерживает различные технологии на базе искусственного интеллекта, такие как AI Vision и AI Crosshair — улучшение видимости в тёмных сценах и наложение прицела, меняющего цвет в зависимости от окружения.

Источник изображения: MSI

Для монитора заявлены 93-процентный охват цветового пространства DCI-P3, 119-процентный охват sRGB, сертификация VESA DisplayHDR 400. Для подключения есть порты HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a, предусмотрен встроенный USB концентратор, USB-C мощностью 98 Вт. Есть 4-позиционная регулируемая подставка и переключатель KVM.