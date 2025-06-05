Видеокарта предложит 2560 CUDA ядер и 8 ГБ памяти.

NVIDIA представит GeForce RTX 5050 для настольных компьютеров в ближайшие недели, сообщает VideoCardz со ссылкой на свои источники.

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Видеокарта якобы будет основана на графическом процессоре GB207 с количеством CUDA ядер, равным 2560. Ядер примерно на треть меньше, чем в графическом процессоре RTX 5060. На удивление, видеокарта может не получить обновлённую GDDR7 видеопамять и вместо этого использовать GDDR6 общим объёмом 8 ГБ. Напротив, в версии RTX 5050 для ноутбуков может использоваться GDDR7 — это объясняется её более высокой энергоэффективностью, что позволит увеличить время автономной работы. В настольных ПК энергоэффективность уходит на второй план, а что касается производительности — бюджетной модели нового поколения, видимо, вполне хватит GDDR6 для раскрытия своего потенциала. Официально ни настольная, ни мобильная RTX 5050 ещё не представлены.

Источник изображения: VideoCardz

В прошлом поколении NVIDIA не выпустила для настольных ПК видеокарту класса 50, самым доступным решением стала RTX 4060, предлагающая 3072 CUDA ядра и 8 ГБ видеопамяти. Догонит ли её RTX 5050 при меньшем количестве CUDA ядер, сложно сказать; судя по обзорам, видеокарты Blackwell обладают хорошим разгонным потенциалом, возможно, недостаток ядер удастся компенсировать значительно более высокими частотами и архитектурными улучшениями. К тому же, NVIDIA явно будет продвигать новинку за счёт поддержки многокадровой генерации и генерации кадров на уровне драйвера, что является достаточно полезной опцией для не самых современных игр без внутренней поддержки генерации кадров. Видеокарты класса 50 обычно являются хорошим бюджетным выбором для прохождения игр прошлых лет на приличных настройках графики, и генерация кадров в драйвере здесь будет кстати. Генерацию на уровне драйвера должны были представить и для видеокарт RTX 40, но никаких новостей по этому поводу пока нет.

Старт продаж настольной версии GeForce RTX 5050 может быть запланирован на июль. Ноутбуки с RTX 5050 потенциально могут появиться примерно в то же время, некоторые модели ранее уже засветились в каталогах нескольких производителей и интернет-магазинов. Также, согласно источникам VideoCardz, в компании оценивают будущее обновление модельного ряда вариантами с большим объёмом видеопамяти за счёт применения чипов GDDR7 по 3 ГБ, это может коснуться моделей не только флагманского уровня, но и среднебюджетного.