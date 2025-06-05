Похоже, видеокарта станет отличной альтернативой RTX 5060, предлагая более высокую производительность, но ограниченную объёмом памяти.

Большинство опубликованных накануне обзоров AMD Radeon RX 9060 XT было посвящено более дорогому варианту видеокарты с 16 ГБ видеопамяти. Похоже, компания не хочет использовать потенциальные возможности для повышения своей репутации и повторяет сомнительные стратегии конкурента вместо того, чтобы действовать по-другому.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

YouTube канал Linus Tech Tips поделился информацией из официального руководства рецензентов, а также последующим письмом, которое, по-видимому, было отправлено после того, как канал запросил модель с объёмом памяти 8 ГБ. По словам AMD, ключевым фактором в распространении тестовых образцов был региональный спрос, пишет VideoCardz, подчёркивая сомнительность этого заявления. Журналисты немецкого ComputerBase, как и многие, не получили RX 9060 XT 8 ГБ для написания обзора, написав, что подход AMD в данном случае аналогичен подходу NVIDIA с её RTX 5060 Ti 8/16 ГБ: публиковать обзоры на модели с 8 ГБ видеопамяти не запрещается, вот только отправить такие никто не смог.

Тем не менее, в VideoCardz нашли несколько обзоров Radeon RX 9060 XT 8 ГБ в исполнении Reaper от компании PowerColor. Один из обзоров опубликован ресурсом Uniko’s Hardware, специалисты сравнили 8-гиговую версию видеокарты с 16-гиговой, а также RTX 5060 и 5060 Ti 16 ГБ. Если смотреть на средние результаты, RX 9060 XT 8 ГБ занимает позицию между RTX 5060 и RX 9060 XT 16 ГБ. Среднее преимущество RX 9060 XT 8 ГБ над RTX 5060 составляет 10% в 1080p разрешении и 4,4% в 1440p. Из восьми протестированных игр наибольшее преимущество наблюдается в Rainbow Six Siege — 25% по средней частоте кадров в 1080p.

Источник изображения: Uniko's Hardware

Источник изображения: Uniko's Hardware

Это подкрепляет недавние заявления одного из руководителей AMD о том, что версия RX 9060 XT 8 ГБ нацелена на аудиторию киберспортивных игр. Обычно игры этой категории не имеют повышенных требований к аппаратному обеспечению, в частности, к объёму видеопамяти, а достаточно производительный графический процессор RX 9060 XT обеспечит высокую частоту кадров для мониторов с высокой частотой обновления.

Источник изображения: PC Master Race

Результаты тестирования PC Master Race производят несколько иное впечатление. Авторы ресурса похвалили Radeon RX 9060 XT 8 ГБ за высокую производительность в играх без трассировки лучей, которая в среднем идентична GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ в 1080p и на 2% ниже в 1440p, однако при включении трассировки сказывается ограниченный объём видеопамяти — RTX 5060 Ti 16 ГБ быстрее на 22% и 28% в 1080p и 1440p разрешениях соответственно. В общем зачёте RTX 5060 Ti 16 ГБ опережает RX 9060 XT 8 ГБ на 11…15% в 1080p/1440p разрешениях.