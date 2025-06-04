Вероятно, речь идет о Zen 6 процессорах Medusa и Venice.

AMD уже начала подготавливать почву для выпуска процессоров с ядрами на базе архитектуры Zen 6, например, различные патчи для ядра Linux уже стоят в очереди на интеграцию. Теперь намёки увидели и в обновлении AIDA64: в списке изменений недавнего обновления программного обеспечения говорится о внедрении предварительной поддержки «следующего поколения настольных, серверных и мобильных процессоров AMD», — сообщает Wccftech. Информация была замечена в списке изменений бета-версии AIDA64 Extreme 7.99.780 1 от 2 июня и на данный момент уже недоступна — вышла следующая версия.

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К процессорам AMD с ядрами Zen 6 могут относиться следующие семейства: Medusa Ridge для настольных ПК, Medusa Point для ноутбуков и Venice для серверных систем. Процессоры Zen 6 для настольных ПК, скорее всего, сохранят совместимость с сокетом AM5, в то время как Medusa Point может использовать FP10, который немного больше FP8 — в частности, этот сокет сейчас используют процессоры Strix Point.

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По слухам, в процессорах Medusa компания AMD впервые будет использовать новые 12-ядерные кристаллы с ядрами Zen 6 (Core Complex Die, CCD). Также компания может представить 16-ядерные кристаллы с ядрами Zen 6C.

Что касается мобильных процессоров, ранее один из инсайдеров заявил, что процессоры AMD Ryzen 5 и 7 семейства Medusa Point (подвариант 1) предложат до 10 ядер в конфигурации 4+6 и ещё два маломощных ядра, а к Ryzen 9 этого же семейства могут добавить дополнительный CCD, который будет нести до 12 ядер Zen 6.

Специалисты ожидают, что процессоры AMD Zen 6 появятся в 2026 году.