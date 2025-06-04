Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
В AIDA64 уже внедряется предварительная поддержка процессоров AMD следующего поколения
Вероятно, речь идет о Zen 6 процессорах Medusa и Venice.

AMD уже начала подготавливать почву для выпуска процессоров с ядрами на базе архитектуры Zen 6, например, различные патчи для ядра Linux уже стоят в очереди на интеграцию. Теперь намёки увидели и в обновлении AIDA64: в списке изменений недавнего обновления программного обеспечения говорится о внедрении предварительной поддержки «следующего поколения настольных, серверных и мобильных процессоров AMD», — сообщает Wccftech. Информация была замечена в списке изменений бета-версии AIDA64 Extreme 7.99.780 1 от 2 июня и на данный момент уже недоступна — вышла следующая версия.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

К процессорам AMD с ядрами Zen 6 могут относиться следующие семейства: Medusa Ridge для настольных ПК, Medusa Point для ноутбуков и Venice для серверных систем. Процессоры Zen 6 для настольных ПК, скорее всего, сохранят совместимость с сокетом AM5, в то время как Medusa Point может использовать FP10, который немного больше FP8 — в частности, этот сокет сейчас используют процессоры Strix Point.

Источник изображения: FinalWire, Wccftech

По слухам, в процессорах Medusa компания AMD впервые будет использовать новые 12-ядерные кристаллы с ядрами Zen 6 (Core Complex Die, CCD). Также компания может представить 16-ядерные кристаллы с ядрами Zen 6C.

Что касается мобильных процессоров, ранее один из инсайдеров заявил, что процессоры AMD Ryzen 5 и 7 семейства Medusa Point (подвариант 1) предложат до 10 ядер в конфигурации 4+6 и ещё два маломощных ядра, а к Ryzen 9 этого же семейства могут добавить дополнительный CCD, который будет нести до 12 ядер Zen 6.

Специалисты ожидают, что процессоры AMD Zen 6 появятся в 2026 году.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#amd #процессоры
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Resident Evil 9 станет заключительной частью в серии и началом новой франшизы
3
В России отменили строительство завода по производству технического углерода
1
В Дагестане возрождают легендарный Чиркатинский консервный завод
+
Выпущены новые полнометаллические часы Casio G-Shock GM-B2100SD-1C и GMW-B5000D-1C
1
Эксплуатацию второго энергоблока Смоленской АЭС продлили на пять лет
1
Производство китайского самолета C919 может быть остановлено из-за проблем с поставками двигателей
1
"Ростелеком" и "МойОфис" договорились о совместной разработке аналога Microsoft SharePoint
2
Инженеры Университета Небраски создали самовосстанавливающиеся мускулы для роботов
+
В Саудовской Аравии началось строительство аэропорта-гиганта площадью 57 кв. км
+
Обновление NVIDIA App 11.0.4 приносит светлую тему и оптимальные настройки для 12 новых игр
1
В водоемах России участились случаи заражения церкариозом
+
Собянин пообещал в 2026 году открыть первый участок Рублево-Архангельской линии метро
+
Появились первые результаты игровых тестов новой бюджетной видеокарты AMD Radeon RX 9060 XT
+
В Москве в помощь врачам внедрён ИИ ассистент
1
В МВД поступило предложение изменить правила движения для мотоциклов
1
Huawei Pura 80 оснастят системой из четырёх камер на задней панели в модуле треугольной формы
+
В Сочи открыли пешеходный мост «Волшебный лист»
+
В интернете появились свежие кадры с заброшенного в 1994 году аэродрома с железобетонными укрытиями
1
Игровой планшет RedMagic Gaming Tablet 3 Pro появился на изображениях с фирменным дизайном
+
SteelSeries анонсировала беспроводные наушники с пространственным звуком и быстрой зарядкой
+

Популярные статьи

Лучшие фильмы с Кэмерон Диаз (субъективное мнение)
16
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек игровой ПК, позволяющий играть в новинки на мониторе QHD
31
Краткий обзор игры Deadzone: Rogue (ранний доступ)
+
Новая геометрия - обзор монитора формата 32:9 Samsung Odyssey OLED G9 (G95SD)
34
Обрезанная RTX 5060 8 Гбайт — как западные блогеры манипулируют тестами
74
Мой топ-10 самых недооцененных милитари-шутеров на ПК
8
Могут ли геймеры противостоять тенденции выпуска игр за 70 долларов
16
Генри Эвери – история легендарного пирата, захватившего самый богатый клад золота в истории
+

Сейчас обсуждают

Biggus Dickus
15:18
и давно он этим видом деятельности славится?
Лучшие фильмы с Кэмерон Диаз (субъективное мнение)
Andrey Kovalchuk
15:03
Всё та же 256-бит шина? Я уж думал, они хоть к след. релизу чип нарастят, шоб 6144 корок было, как у 7900 ХТХ. А тут всё тот же Navi 48 с разгоном, как-то неинтересно. Хотя понятно, что вся эта инфа с...
AMD RX 9080 XT ES может стать серьезным конкурентом для RTX 5080 Super и RTX 4090
ebatoryi
14:50
на лиссабон пойдут ракеты
ЗРК Бук-МБ2К с ракетой белорусской разработки 9М318 усилил ПВО Республики Беларусь
Куйбышев
14:49
Шешунец гейнеральный секретарь партии любителей осликов Апшеронска, почётный член (хотя скорей почётный афедрон) клуба голубчиков.
Лучшие фильмы с Кэмерон Диаз (субъективное мнение)
Biggus Dickus
14:39
извиняюсь спросить, а этот Шешунец это местный гейсекус и твой лучший гей дружок?
Лучшие фильмы с Кэмерон Диаз (субъективное мнение)
Дмитрий Малинин
14:37
Ещё упадёт-у нас в Чувашии начали на 4-х дневку переходить а Кабельный завод на 3-х дневку перешёл! Будет ли кому дело до машин в такой ситуации?
В мае 2025 года продажи новых автомобилей в России сократились на 28%
Bernigan
14:34
Мозг у тебя липовый, а не отзывы
Обрезанная RTX 5060 8 Гбайт — как западные блогеры манипулируют тестами
nonses84
14:28
Какой олух писал статью? Конкуренция приводит всегда к снижению стоимости , а не к увеличению!
АвтоВАЗ допускает подорожание Lada из-за роста затрат на производство, инфляции и конкуренции
ebatoryi
14:25
аляска наша.
Сверхмассивные черные дыры могут служить коллайдерами частиц
dimkahon
14:20
Статья норм, мало фактов.
Обрезанная RTX 5060 8 Гбайт — как западные блогеры манипулируют тестами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем