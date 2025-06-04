Также исправили артефакты на видеокартах Arc серии B.

Intel выпустила графический драйвер версии 32.0.101.6876 — это выпуск без WHQL сертификации, однако он добавляет поддержку новых игр и исправляет проблему, которая может быть существенной для владельцев видеокарт Arc серии B. Что касается игр, добавлена поддержка четырёх новинок, две выходят уже на следующей неделе — это тактический шутер Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X и приключенческий боевик Stellar Blade, который около года оставался эксклюзивом игровых консолей Sony PlayStation 5 — релизы запланированы на 10 и 11 июня соответственно.

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Ещё две игры, поддержка которых реализована в новом драйвере — необычный кооперативный шутер FBC: Firebreak от студии Remedy, который связан с играми Control и Alan Wake; футбольная игра Rematch. Релиз перечисленных проектов запланирован на 17 и 19 июня соответственно.

Драйвер исправляет одну ошибку: артефакты на видеокартах Arc серии B. Как отмечают в VideoCardz, чаще всего артефакты появляются во время воспроизведения видео в различных приложениях, включая веб браузеры.