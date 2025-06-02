Неплохой вариант, если цена будет близка к рекомендованной

В Сети преждевременно оказались несколько слайдов с результатами тестирования неназванной модели видеокарты AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ, скорее всего, с заводским разгоном, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: AMD, ComputerBase

По результатам тестирования в 10 неизвестных играх от YouTube канала eTeknix, новинка AMD в среднем оказалась на 3,6% медленнее NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ в 1080p разрешении, но практически на столько же оказалась быстрее по статистике редких событий. В 1440p разрешении AMD в среднем уступила 5,6% оппоненту, но снова выиграла по статистике редких событий — около 7,8%. В четырёх играх с трассировкой лучей видеокарта AMD уступила около 10%. Например, в Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей RX 9060 XT 16 ГБ смогла немного опередить RX 7800 XT, а вот в Indiana Jones and the Great Circle заметно уступила RX 7700 XT.

Источником изображения: eTeknix, YouTube; VideoCardz

Если судить по средним результатам, RX 9060 XT 16 ГБ находится примерно на одном уровне с RX 7700 XT прошлого поколения. В 1440p результаты хуже, чем в 1080p, что потенциально может быть влиянием более узкой 128-битной шины видеопамяти, в то время как в RX 7700 XT используется 192-битная шина.

Учитывая, что Radeon RX 9060 XT 16 ГБ примерно на 18…19% дешевле GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ (если сравнивать рекомендованные цены), результаты можно назвать неплохими и конкурентоспособными, однако, судя по обсуждениям, есть те, кому этого недостаточно.