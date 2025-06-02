Угловые L-образные 16-контактные кабели входят в комплект

Видеокарты в новой серии AX Gaming GeForce RTX 50 X3W MAX получили скрытые разъёмы питания с комплектными угловыми L-образными 16-контактными кабелями, сообщает VideoCardz. AX Gaming является одним из брендов InnoVISION Multimedia Limited, как и Inno3D.

Источник изображения: AX Gaming

На момент написания в серии представлено три видеокарты: GeForce RTX 5080, 5070 Ti и 5070. Согласно опубликованным рендерам, внешне все они идентичны — оснащаются системой охлаждения с тремя вентиляторами и выполнены преимущественно в белом цвете с серебристыми элементами.

Источник изображения: AX Gaming

Источник изображения: AX Gaming

Видеокарты отличаются наличием съёмной боковой панели на магнитах, которая скрывает немного утопленный разъём дополнительного питания 12v-2x6. Со стандартным кабелем вряд ли удастся реализовать скрытое подключение питания, поэтому в комплект входит специальный L-образный кабель, который без проблем помещается в пространстве за магнитной панелью. Сначала кабель прокладывается вдоль этой панели, а затем поворачивает в свободном пространстве кожуха и выводится со стороны, обращённой к материнской плате (в случае классической установки видеокарты в горизонтальной плоскости).

Источник изображения: AX Gaming

Похоже, это первые видеокарты со своим не совсем стандартным кабелем питания в комплекте.